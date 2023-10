Nino Frassica, il gatto non si trova: "Bonificato tutto il paese, mai successo prima"

Attraverso i social Nino Frassica e sua moglie, Barbara Exignotis, hanno lanciato un nuovo appello per trovare il loro gatto, Hero.

Nino Frassica: il gatto scomparso

Da settimane Hero, il gatto Sacro di Birmania appartenente a Nino Frassica e a Barbara Exignotis, è scomparso a Spoleto. In queste ore l’attore e sua moglie hanno lanciato un nuovo appello per cercare di ritrovarlo, e hanno affermato:

“È stata fatta una bonifica mai fatta prima, Spoleto è stato bonificato tutto. Il gatto non si trova e non è in superficie”, e ancora: “È a casa, da qualche parte, in una viuzza, uno scantinato o garage. Se ci date informazioni riceverete una ricompensa” prosegue poi Frassica prima di dare parola alla moglie preoccupata per lo stato di salute del gatto che – dice – “ha bisogno di cure perché ha un piccolo tumore e un problema agli occhi”. Sui social c’è anche chi supponeva che si trattasse di uno scherzo, ma sulla questione Nino Frassica è stato a dir poco chiaro: “Non è una cosa finta”. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se l’attore e sua moglie riusciranno finalmente a trovare il loro amico a quattro zampe.