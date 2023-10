Nino Frassica e il gatto smarrito, le accuse della moglie alla vicina: "Ecco cosa ha fatto"

Nino Frassica ha fissato una ricompensa di 5mila euro per chiunque gli riporterà il suo amato gatto, Hiro, e nel frattempo sua moglie ha fatto sapere che lo starebbero cercando con i cani molecolari e ha lanciato pesanti accuse contro una vicina di casa.

Nino Frassica. le accuse della moglie

Nella zona di Spoleto – dove si stanno svolgendo le riprese di Don Matteo – Nino Frassica ha smarrito il suo amato gatto Hiro e da giorni i volontari e gli abitanti della zona proseguono le ricerche. In queste ore la moglie dell’attore, Barbara Exignotis, ha svelato che per ritrovare Hiro starebbero usando addirittura i cani molecolari e ha lanciato alcune pesanti accuse contro una vicina di casa, su cui ha affermato:

“Ormai sono passati 4 giorni e grazie a Bull, il cane molecolare dei Nasi Volanti (associazione cinofila del posto, ndr), sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso”, e ancora: “Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro. A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto”.

Nino Frassica ha promesso 5mila euro a chiunque dovesse ritrovare il suo gatto e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.