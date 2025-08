Fiori d’arancio per Eliza, nipote di Diana Spencer e quindi cugina di William e Harry. Tutto sulla romantica proposta di matrimonio.

Diana Spencer, la nipote Eliza si sposa

Eliza Spencer è una delle bellissime nipoti della compianta Lady D, in quando figlia del fratello Carlo. Eliza, quindi, è anche cugina dell’erede al trono William e di suo fratello Harry.

Sul suo canale Instagram ufficiale, Eliza Spencer ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato storico, ovvero Channing Millerd. Lui ed Eliza si sono conosciuti a una cena in Sudafrica, tramite amici di Chianning. Ma ecco cosa aveva detto di lui la nipote di Lady D a Hello!: “abbiamo una relazione forte, amorevole e ci supportiamo a vicenda. E’ davvero il mio migliore amico. Ci capiamo profondamente e qualunque cosa la vita ci riservi, siamo sempre l’uno a fianco dell’altra. Credo assolutamente che sia la persona giusta per me“.

La nipote di Diana Spencer si sposa: il toccante dettaglio della proposta di matrimonio

Come abbiamo appena visto, la nipote di Diana Spencer, Eliza, presto sposerà il fidanzato storico Channing Millerd. La proposta è arrivata sulla romantica isola di Santorini, in Grecia, in un ristornate sul mare. Channing si è inginocchiato per chiedere la mano di Eliza, mostrandole un anello di diamanti. La nipote di Lady D ha detto sì, scrivendo su Instagram: “Forever and ever”. Al momento non abbiamo altri dettagli, e se si sposassero in Italia? Chissà.