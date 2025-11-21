Noah Zaitar: Catturato il Narcotrafficante più Ricercato del Libano

La lotta contro il narcotraffico in Libano ha ricevuto un impulso significativo con l’arresto di Noah Zaitar, un personaggio controverso noto per la sua vasta rete di traffico di droga. Le autorità libanesi hanno confermato la sua cattura, avvenuta nella città di Baalbek, un’area nota per la sua connessione con attività illecite legate alle sostanze stupefacenti.

L’operazione di cattura

In un’operazione orchestrata con precisione, le forze armate libanesi hanno arrestato Zaitar, noto anche con le iniziali “NZ”. Questo evento arriva due anni dopo che il narcotrafficante è stato inserito nella lista nera delle sanzioni degli Stati Uniti a causa dei suoi legami con il traffico di droga, in particolare con il captagon, un potente stimolante sintetico. L’operazione ha comportato un attento monitoraggio e sorveglianza, culminando in un’imboscata che ha portato alla sua cattura.

Il profilo di Noah Zaitar

Noah Zaitar è descritto come uno dei più pericolosi narcotrafficanti del Libano, con numerosi mandati di arresto a suo carico. È accusato di aver creato bande attive in diverse regioni del paese, coinvolte in attività di traffico di droga, produzione di sostanze stupefacenti e furti armati. La sua notorietà è ulteriormente aumentata a seguito di un processo che lo ha condannato a morte nel 2025 per l’omicidio di un soldato libanese.

Implicazioni internazionali

Le sanzioni imposte dal Dipartimento di Stato americano nel 2025 hanno reso Zaitar un soggetto di interesse internazionale, soprattutto per i suoi legami con il regime di Bashar al-Assad in Siria e con Hezbollah. Questi legami hanno sollevato preoccupazioni riguardo al traffico di captagon, che ha visto un aumento esponenziale negli ultimi anni, con il Libano come punto nevralgico per la produzione e l’esportazione di questa sostanza verso paesi del Golfo Persico.

La reazione delle autorità libanesi

Il governo libanese ha intensificato la lotta contro il traffico di droga, specialmente dopo che le monarchie del Golfo hanno accusato Hezbollah di essere un attore chiave nel commercio del captagon. L’arresto di Zaitar rappresenta un passo importante in questa direzione, ma è solo una parte di una battaglia più ampia contro un fenomeno che ha radici profonde nella regione. Le autorità hanno recentemente condotto altre operazioni che hanno portato all’arresto di diversi sospetti legati al traffico di droga.

Le tragedie sul campo

Nonostante i successi nell’arrestare figure di alto profilo come Zaitar, il costo umano è significativo. Recentemente, due soldati libanesi hanno perso la vita durante un’operazione di cattura di narcotrafficanti a Baalbek. Questi eventi tragici evidenziano i rischi associati alla lotta contro il narcotraffico, un’attività che continua a mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità della regione.

L’arresto di Noah Zaitar offre una speranza per un miglioramento nella situazione del narcotraffico in Libano, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Le autorità devono affrontare non solo i narcotrafficanti, ma anche le strutture criminali che facilitano il traffico di droga, rendendo necessaria una risposta coordinata e a lungo termine.