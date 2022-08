Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti: è questo il motivo della separazione lampo voluta da Ilary Blasi.

Nelle ultime ore, una notizia bollente sta infiammando il mondo del gossip: Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti. Pare che sia questo il motivo per cui Ilary Blasi ha perso la pazienza, pretendendo una separazione lampo.

Secondo il Corriere della Sera, Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti. Una notizia che sta facendo discutere tutti i salotti della Roma che conta. Non solo, sarebbe questo il motivo per cui Ilary Blasi avrebbe preteso una separazione lampo, con tanto di comunicati all’Ansa da ex. La giornalista Giovanna Cavalli scrive:

Il Corriere della Sera prosegue:

“Nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può. Oppure viene avvistata ovunque, come la Madonna Pellegrina: al momento risulta geolocalizzata in vacanza al Circeo, a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia (con tunnel sotto le dune), dove l’avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht, e in cui Francesco, mentre Ilary scarpina sui monti del Tremino e posta come una forsennata anche i sassi fa pratica da bravo papà single con Cristian, Chanel e Isabel”.