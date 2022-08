Noemi Bocchi avvistata a San Felice Circeo, “Sono venuti a prenderla in yatch”

La nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, starebbe passando le sue vacanze a San Felice Circeo, vicino all'ex numero 10 giallorosso

La bella Noemi Bocchi, per la prima volta dopo tantissime estati, almeno secondo quanto riportato dal noto quotidiano ‘Il Messaggero’, non starebbe passando le sue vacanze in Costa Smeralda. La 34enne romana, diventata arcinota negli ultimi tempi a causa del suo ruolo nel naufragio del matrimonio fra Francesco Totti e Ilary Blasi, starebbe, invece, trascorrendo le vacanze a San Felice Circeo, poco distante dal luogo di villeggiatura in cui si trova il leggendario ex numero 10 giallorosso.

Noemi Bocchi a San Felice Circeo: le vacanze vicino a Francesco Totti

Noemi Bocchi sta passando le sue vacanze a San Felice Circeo, molto vicino alla villa a Sabaudia dove è attualmente in vacanza anche Francesco Totti. ‘Dagospia’, infatti, qualche giorno fa è riuscita a paparazzare la donna proprio da quelle parti. Secondo quanto raccolto pare che la donna sia stata, un giorno, prelevata da un tender per essere portata a bordo di un lussuoso yacht a bordo del quale c’era probabilmente anche Totti.

I due, al momento, non sembrano affatto pronti a farsi vedere insieme, ben consapevoli di essere i protagonisti assoluti, in termini di gossip, dell’estate italiana.

Il silenzio di Ilary Blasi

Dal momento in cui è diventato noto e di pubblico dominio il fatto che il matrimonio fra Totti e Ilary fosse ufficialmente finito, la prima a mostrarsi attiva sui social network era stata proprio la showgirl. La Blasi si era mostrata felice insime ai suoi figli in vacanza in Africa e poi a Sabaudia, ma da qualche giorno è in costante silenzio: nè una storia Instagram, nè un nuovo post o una dichiarazione pubblica.