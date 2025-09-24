Quando il tempo sfugge: Noemi e i pensieri sui figli mai avuti. La cantante a cuore aperto in una intervista al settimanale Chi.

Riflessioni sul passato, rimpianti e lezioni di vita emergono spesso quando si guarda alla propria esperienza personale. In un’intervista al settimanale Chi, Noemi ha raccontato come le difficoltà incontrate da bambina e il sostegno ricevuto dalle persone care l’abbiano aiutata a crescere, così come la scelta di non avere figli in certi momenti della vita l’abbia portata a confrontarsi con il senso di ciò che si è perso e ciò che ancora si può costruire.

Quando la musica incontra la vita: Noemi tra palco e televisione

Noemi sta vivendo un periodo particolarmente intenso e positivo della sua carriera. Dopo il successo del tour estivo, la cantante si prepara a tornare sul palco per una tournée autunnale, mentre è uno dei volti principali dello show televisivo Io canto family, condotto da Michelle Hunziker.

“Crescendo sono entrata più in contatto con il mio lato tenero. Nelle storie degli altri rivedo pezzi di vita e questo mi commuove. Mi fa paura perché i sentimenti sono pericolosi, ma è bello”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Noemi ha raccontato di sentirsi più una “mamma chioccia” che un giudice severo. Guardare le storie dei giovani talenti le permette di riscoprire emozioni profonde, anche se talvolta spaventose, ma sempre preziose. La cantante ha sottolineato come questo contatto umano autentico sia una risorsa rara nella vita quotidiana e quanto l’esperienza televisiva le restituisca un senso di vicinanza con le persone.

“Non ci ho pensato quando potevo”, Noemi si confessa sul tema figli e bullismo

Durante la stessa intervista, Noemi ha affrontato temi molto personali legati alla propria infanzia e alla vita adulta. Ha raccontato di aver subito episodi di bullismo da bambina, ma di aver trovato conforto e sostegno grazie all’affetto di amiche, sorella, marito e colleghi.

“La lezione più importante è scegliere bene le persone con cui fare il viaggio”, ha dichiarato al settimanale. La cantante ha anche parlato della maternità, ammettendo che il tema dei figli non è stato semplice da affrontare e che in passato non ci ha pensato abbastanza. A tal proposito, ha spiegato di preservare la propria intimità e quella del marito, proteggendo la loro vita privata.

“L’argomento dei figli non è stato affatto facile, perché magari nel momento in cui avrei potuto averli non ci ho pensato. La nostra è una storia normale con discussioni e difficoltà ma vera. Preservo la nostra intimità, perché ho l’impressione che le cose vadano male quando le diamo in pasto alla gente che non ci vuole bene”.

Dal 2018, Noemi ha intrapreso un percorso di trasformazione fisica e personale, basato su alimentazione equilibrata e allenamento costante, che le ha permesso di riscoprire la femminilità e di armonizzare immagine e musica in un equilibrio soddisfacente.