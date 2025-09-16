Totti e Noemi sotto i riflettori per l'anniversario: ecco perché la data sor...

Tra romantiche foto e dediche social, Totti e Noemi sembrano voler celebrare un momento speciale della loro storia d’amore. Eppure, mentre tutti applaudono l’anniversario della coppia, c’è un dettaglio che non convince: la data dei festeggiamenti sembra nascondere un piccolo mistero. Cosa c’è che non torna e perché i fan sono subito corsi a fare i conti con il calendario? Scopriamo tutti i retroscena di questo particolare momento.

Totti e Noemi: un anniversario da favola… ma con un dettaglio sospetto

Il 13 settembre Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno celebrato l’anniversario della relazione con una serata esclusiva in un hotel di lusso a Roma. La coppia ha scelto una suite privata, decorata con palloncini e impreziosita da una torta personalizzata e da un regalo firmato Hermès, selezionato dall’ex capitano della Roma per la compagna.

Le immagini condivise sui social hanno mostrato una cornice da sogno, tra idromassaggio panoramico e vista mozzafiato sulla Capitale. Tuttavia, proprio la data dei festeggiamenti ha sollevato interrogativi: Totti aveva, infatti, dichiarato che la relazione con Noemi fosse iniziata solo dopo Capodanno e consolidata a marzo 2022, creando una discrepanza di circa sei mesi rispetto all’anniversario celebrato.

Totti e Noemi festeggiano l’anniversario, ma la data li tradisce: ecco cosa non torna

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Giuseppe Candela su Chi, la scelta del 13 settembre lascia due ipotesi: la prima, poco credibile, è che la coppia abbia posticipato la ricorrenza di sei mesi; la seconda, più probabile, è che in realtà gli anni da festeggiare siano quattro, ipotizzando un inizio della relazione risalente al 13 settembre 2021. Questo anticiperebbe la storia rispetto all’11 ottobre 2021, giorno in cui Ilary Blasi incontrò il personal trainer Cristiano Iovino, rivelando dinamiche diverse sulla fine del matrimonio. La questione assume rilevanza anche per la causa di divorzio ancora aperta in tribunale, poiché potrebbe influenzare la valutazione della responsabilità nella separazione.