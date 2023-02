Nole, la sbarra del passaggio a livello non si alza, 13enne resta appeso: salvato dalla polizia

Nole, la sbarra del passaggio a livello non si alza, 13enne resta appeso: sal...

Uno ragazzino di 13 anni è rimasto appeso per circa 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello dopo che quest’ultima si è improvvisamente alzata.

Ad andare in suo soccorso sono stati gli agenti della polizia municipale che hanno recuperato il giovane grazie anche all’aiuto di uno scuolabus.

Nole, 13enne rimane appeso per 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello

Lo strano episodio è avvenuto a Nole, in provincia di Torino, nel primo pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2023 intorno alle 14: il 13enne, insieme ad altri studenti, si trovava al passaggio a livello tra via San Vito e via Martiri della Libertà.

Stando al racconto del ragazzo, egli era poggiato sulla sbarra quando quest’ultima si è improvvisamente alzata.

Il soccorso con lo scuolabus

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che è intervenuta sul luogo dell’accaduto assieme ad una pattuglia degli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Marco Ortalda.

Gli agenti, con una scala, hanno recuperato il ragazzo arrampicandosi sul tettuccio dello scuolabus appositamente posizionato vicino ai binari. Per evitare ulteriori problemi ovviamente il traffico è stato bloccato sulla linea della Torino-Ceres.

Tra l’altro, si temeva anche per il passaggio delle corrente ad alta tensione durante le operazioni di salvataggio.

L’arrivo dei genitori

Il 13enne è stato poi visitato dal personale sanitario ed è stato poi accompagnato al comando della polizia locale dove i genitori sono andati a riprenderlo.