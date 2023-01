Il padre della donna suicida a Torino ha dichiarato: "Volevo farla desistere, ma non ci sono riuscito in alcun modo"

Donna suicida a Torino: da oltre un mese la 55enne di Chiari stava meditanto l’estremo gesto, e il padre le preparava il cappio nella speranza di farla desistere.

Donna suicida a Torino: il padre voleva farla desistere da un mese

“Le preparavo da un mese il cappio nella speranza di farla desistere“: così ha dichiarato ai carabinieri il padre 83enne della donna suicida ritrovata senza vita a Torino lo scorso 2 gennaio.

Laura C, 55enne impiegata amministrativa di Chieri, era seguita da un centro di salute piemontese che aveva cercato di farle cambiare idea affinché non si togliesse la vita.

In casa però il padre anziano da oltre un mese le faceva il cappio quotidianamente, pensando che quella strategia psicologica potesse convincerla a tornare sui suoi passi.

“Ho cercato di aiutarla”

La mattina del 2 gennaio però la figlia si era convinta di compiere l’insano gesto, come spiega il padre all’edizione torinese di Repubblica: “Anche quella mattina siamo saliti in soffitta, c’era già la corda appesa alla trave“.

“Le ho detto di scendere, di non farlo. Ho cercato in ogni modo di aiutarla. Non ci sono riuscito“, continua nel suo racconto il padre, che in seguito avrebbe chiamato il 118 per cercare si salvarla.

“Non ho detto a nessuno delle sue prove, nessuno sapeva del nostro segreto“, ha detto ai carabinieri. Ora la procura svolgerà alcuni approfondimenti. Anche se è difficile ipotizzare un reato a carico del padre.