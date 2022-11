Torino, rimane incastrato nel water della discoteca Notorius

Un uomo di 46 anni si è ritrovato con il braccio incastrato nel sanitario nel tentativo di recuperare un dente.

Un uomo peruviano di 46 anni è rimasto incastrato con un intero braccio, dalla mano fino all’ascella, in un water “alla turca” nel tentativo di recuperare un dente che aveva perso.

Un uomo di 46 anni è rimasto incastrato con il braccio nel water della discoteca Notorius di Torino

Il surreale evento è successo nella notte di sabato 5 novembre 2022 alla discoteca Notorius di Torino, in via Stradella. Necessario un lungo e complicato intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario della Croce Rossa di Veneria Reale, che hanno impiegato alcune ore per riuscire a liberare l’uomo, in quanto hanno dovuto distruggere il bagno del locale. Il 46enne è stato poi portato per accertamenti all’ospedale Giovanni Bosco: potrebbe esserci una rottura del polso.

L’uomo potrebbe dover risarcire al locale il costo del rifacimento del bagno

L’uomo non è riuscito a recuparare il suo dente, ma la ricerca potrebbe costargli molto cara: il water dovrà ovviamente essere sostituito, e i gestori del locale, secondo quanto riportato da Torino Today, potrebbero addebitargli l’intero costo del bagno da ricostruire!

Leggi anche: Foggia, incidente in elicottero: la vicenda di Maurizio De Girolamo

Leggi anche: Quali sono le cause dell’incidente in elicottero a Foggia