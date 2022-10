Sani Aliyu, studente di 21 anni della George Southern University, è morto dopo essere stato colpito in testa da un'elica.

Noleggia un jet privato per portare a cena fuori una ragazza ma muore colpito da un’elica

Un ragazzo di soli 21 anni, Sani Aliyu, è morto dopo essere stato colpito dall’elica di un jet privato, che aveva noleggiato per portare la fidanzata a cena fuori, all’aeroporto di Statesboro, in Georgia. La tragedia è avvenuta nella tarda serata del 16 ottobre. Il ragazzo aveva deciso di affittare l’aereo per portare a cena fuori una ragazza, nella città di Savannah, a 88 chilometri da Statesboro, dove si era trasferito da Atlanta per studiare.

L’appuntamento galante organizzato nel dettaglio, purtroppo si è trasformato in una tragedia. Lo studente di management della Georgia Southern University voleva fare le cose in grande, per questo ha preso in affitto un Cessna 172, piccolo aereo da quattro posti.

L’elica del jet lo ha colpito in testa

Al termine del viaggio di ritorno, intorno alle 22.35, è avvenuto l’incidente. La ragazza è scesa dal jet andando verso la coda, mentre il 21enne si è diretto verso la punta, forse per errore.

A quel punto, mentre il mezzo “scivolava sulla rampa“, l’elica frontale del jet lo ha colpito in testa, uccidendolo sul colpo. A riferire la tragedia ai media locali Jacke Futch, ufficiale giudiziario della Contea di Bulloch. Secondo quanto riportato dalle autorità, nessun altro passeggero è rimasto coinvolto nell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire tutti i dettagli. Al momento si escludono eventuali responsabilità colpose da parte del personale viaggiante.