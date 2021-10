Noleggio a lungo termine: alla scoperta di tutti i vantaggi

Alcuni consigli per capire quando conviene scegliere il noleggio a lungo termine oppure si dovrebbe optare per la vettura di proprietà.

Un numero sempre più elevato di persone sta optando, nel corso degli ultimi anni, per il noleggio di un’auto al posto che l’acquisto oppure il leasing. Sono diversi gli aspetti convenienti che hanno spinto sempre più utenti a fare una simile scelta. Ad esempio, il fatto

di avere un’idea ben precisa sui costi da sostenere per il noleggio dell’auto, senza dover immobilizzare il capitale iniziale oppure nutrire ansia o preoccupazioni in riferimento alla successiva svalutazione nel corso degli anni della vettura.

Nel corso degli ultimi anni, tra le altre cose, c’è stato l’avvento di un numero sempre maggiore di piattaforme sul web dedicate proprio al noleggio lungo termine, come ad esempio Carplanner.com, che si è dimostrato uno dei portali maggiormente affidabili e sicuri, ma non solo, visto che è uno dei migliori in riferimento alla varietà e alla gamma di auto che si possono richiedere a noleggio.

Quali sono i punti di forza del noleggio a lungo termine

In primo luogo, il noleggio a lungo termine consente di poter disporre immediatamente di una vettura. Aspettando, tra le altre cose, che avvenga la consegna della vettura che è stata ordinata, spesso e volentieri online, c’è la possibilità di fare richiesta di una vettura in stato di preassegnazione.

Un altro punto di forza è rappresentato dal fatto che con una buona frequenza vengono proposte promozioni e offerte speciali. Nel caso in cui non si abbia intenzione di attendere quelle che sono le tempistiche ordinarie legate alla produzione di un ordine per una nuova

vettura, allora si potrà optare per una folta gamma di auto che sono già proposte in pronta consegna e dotate di tutti gli accessori del caso.

Tra i vantaggi che sono connessi al noleggio a lungo termine è importante mettere in evidenza come la svalutazione di un’auto diventa, una volta per tutte, un problema di cui non preoccuparsi più. Infatti, una volta che si giunge al termine del contratto di scadenza, ecco che non è necessario fare assolutamente nulla, se non riportare l’auto alla società che si è occupata di tale operazione commerciale.

Gli aspetti più convenienti in confronto alla proprietà

Dal punto di vista finanziario, c’è la possibilità di pagare solo ed esclusivamente in relazione a quello che è il valore d’uso che caratterizza la vettura, ovvero in base al costo di ammortamento della stessa, non facendo riferimento, invece, al valore nominale, come invece succede con l’ipotesi di acquisto.

La proprietà di un’auto non è sempre una situazione che porta in dote vantaggi. C’è da sostenere, come si può facilmente intuire, tutte quelle spese che si riferiscono all’assicurazione, senza dimenticare il fatto che il proprietario deve necessariamente prendersi la responsabilità di tutte quei costi che sono legati ai tagliandi, così come alla manutenzione oppure alla sostituzione delle gomme, per non parlare di tutte quelle spese che vengono definite come impreviste.

Complessivamente, ci sono alcune dritte che si possono seguire per capire quando effettivamente conviene scegliere il noleggio a lungo termine oppure si dovrebbe optare per la vettura di proprietà.

Tutti coloro che, per motivi di lavoro piuttosto che per altre esigenze di carattere personale sono soliti sostituire spesso e volentieri la propria vettura, percorrono tanti chilometri ogni anno e non hanno intenzione di doversi occupare di scadenze connesse all’assicurazione, piuttosto che alla manutenzione oppure ai guasti, ecco che sicuramente può ricorrere alla soluzione legata al noleggio a lungo termine.

I dati statistici che sono stati pubblicati nel corso degli ultimi mesi confermano come, tra le altre cose, il numero dei soggetti privati che propendono per il noleggio a lungo termine è decisamente superiore in confronto a qualche anno fa.