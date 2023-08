Noleggio lungo termine auto: perché è richiesto l'anticipo?

Il noleggio auto a lungo termine è una forma particolare di contratto che prevede la locazione di un veicolo per un periodo di tempo stabilito a priori, in genere si va dai 24 ai 60 mesi. Scopriamo di più

Il noleggio auto a lungo termine è una forma particolare di contratto che prevede la locazione di un veicolo per un periodo di tempo stabilito a priori, in genere si va dai 24 ai 60 mesi; il cliente versa un anticipo, dopodiché a fronte del pagamento di un canone mensile ha la possibilità di utilizzare un’auto per tutto il periodo di tempo previsto dal contratto. Trattandosi di un contratto di noleggio, la proprietà del mezzo rimane in capo al locatore, ovvero alla società di noleggio auto.

I principali vantaggi del noleggio auto

Il noleggio a lungo termine auto (NLT) è una formula scelta con sempre maggiore frequenza (363.542 contratti stipulati nel primo semestre 2023, +21,3% rispetto al primo semestre 2022, dati UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, in collaborazione con il MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti). I motivi di questo crescente interesse sono facilmente spiegabili con i molti vantaggi che la formula del noleggio auto lungo termine presenta rispetto all’acquisto: si eliminano i rischi connessi agli imprevisti (rottura del motore, forature ecc.), anticipo alla portata di tutte le tasche (vi sono poi alcuni contratti particolari che non prevedono anticipo), flessibilità del contratto (sono previste varie formule flessibili per quanto riguarda durata e chilometraggio), spesa certa (pagando il canone mensile, il cliente non deve preoccuparsi di altro, tranne ovviamente del rifornimento carburante), autoveicolo nuovo (una volta terminato il contratto di noleggio è possibile effettuarne un altro cambiando auto a seconda di preferenze e mutate esigenze), maggiore tempo libero (le pratiche di gestione dell’auto, ovvero quelle burocratiche, assicurative ecc. sono gestite dalla società di noleggio).

Perché nel contratto di noleggio auto a lungo termine è previsto un anticipo?

Nell’ambito dei contratti NLT, con il termine anticipo, si fa riferimento alla somma di denaro che il cliente (locatario) versa prima di utilizzare l’autovettura; l’ammontare dell’anticipo dipende da vari fattori, fra cui il valore dell’auto noleggiata, la durata del contratto di noleggio, il chilometraggio previsto ed eventuali servizi extra richiesti dal locatario.

Il versamento di un anticipo consente una riduzione del canone mensile di noleggio; si tratta infatti, in buona sostanza, di un versamento anticipato di canoni che non prevede una restituzione dopo la chiusura del contratto (non è cioè un deposito cauzionale); qualora vi sia un recesso anticipato, la quota dell’anticipo sarà oggetto di conguaglio con restituzione parziale.

I motivi per cui è previsto un anticipo sono vari; dal punto di vista dei clienti, il versamento di un anticipo consente loro di personalizzare le condizioni del contratto in base alle proprie esigenze finanziarie. Un anticipo più elevato comporta ovviamente canoni mensili inferiori, mentre un anticipo ridotto comporta canoni mensili più elevati. Questa flessibilità offre ai clienti la possibilità di adattare il contratto alle loro preferenze finanziarie e di bilanciare i costi nel tempo.

Dal punto di vista della società di noleggio, uno dei motivi principali per cui è richiesto un anticipo è legato all’ammortizzazione del valore dell’auto nel tempo. Le società di noleggio affrontano un rischio finanziario poiché l’auto perde valore man mano che viene utilizzata. L’anticipo serve anche come forma di copertura per tale rischio, permettendo alla società di recuperare almeno una parte dell’investimento iniziale nel caso in cui l’auto perda significativamente valore durante il periodo di noleggio.

L’anticipo inoltre fornisce una sicurezza finanziaria al locatore perché mitiga il rischio di insolvenza del cliente e protegge la società di noleggio da possibili perdite. Si deve poi tenere conto che il noleggio a lungo termine di auto comporta alcuni costi iniziali per la società di noleggio, come per esempio l’acquisto dell’auto, le spese amministrative e assicurative ecc.. L’anticipo aiuta a coprire questi costi iniziali.