Home > Cronaca > "Non mangiateli", scatta il ritiro dai supermercati

"Non mangiateli", scatta il ritiro dai supermercati

richiamo di filetti di nasello surgelati despar per rischio di contaminazione da corpi estranei 1768834625

Avviso Importante: Richiamo di Filetti di Nasello nei Supermercati Despar Si informa la clientela che un lotto di filetti di nasello, disponibile nei supermercati Despar, è stato richiamato a causa di un potenziale rischio per la salute. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per un rimborso. La sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità. Per ulteriori dettagli e informazioni, contattare il servizio clienti Despar.

di Pubblicato il

La catena di supermercati Despar ha recentemente avviato un richiamo di un lotto di filetti di nasello surgelati. Questa misura è stata adottata per proteggere la salute dei consumatori, in seguito alla rilevazione di un possibile rischio associato alla presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni.

Dettagli del richiamo

I filetti di nasello interessati sono disponibili in confezioni da 800 grammi, al netto della glassatura, e sono commercializzati a marchio Despar.

Il lotto richiamato è contrassegnato con il numero 14102025 e presenta come data di termine minimo di conservazione ottobre 2027.

Informazioni sulla produzione

I filetti di nasello sono stati realizzati dalla società portoghese Mar Cabo Produtos Congelados Lda, in uno stabilimento situato a Matosinhos, Portogallo. È importante notare che il richiamo è stato avviato il 16 gennaio 2026, ma non è ancora stato riportato sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari.

Raccomandazioni per i consumatori

Despar ha raccomandato a tutti i clienti che hanno acquistato i filetti di nasello di non consumare il prodotto. È stata già avviata un’azione per rimuovere le confezioni dai banchi frigo dei supermercati, al fine di garantire la sicurezza della clientela.

Restituzione del prodotto

Per il lotto 14102025 è possibile restituire le confezioni presso il punto vendita di acquisto, senza necessità di esibire lo scontrino. Questa iniziativa è stata introdotta per semplificare la restituzione e garantire la sicurezza alimentare.

Normative sulla sicurezza alimentare

Il richiamo dei filetti di nasello rientra nelle misure di sicurezza alimentare stabilite dalle normative vigenti. La catena Despar è attivamente coinvolta nel tenere informati i consumatori attraverso i propri canali ufficiali. Inoltre, il Ministero della Salute fornirà eventuali aggiornamenti in merito alla situazione attuale.

È fondamentale precisare che il richiamo interessa esclusivamente il lotto indicato e non si estende ad altri prodotti a marchio Despar né ad altri lotti di filetti di nasello surgelati venduti in precedenza.

Il monitoraggio e la gestione dei richiami alimentari rivestono un ruolo cruciale nel garantire che i prodotti disponibili per i consumatori siano sicuri e rispettino gli standard di qualità. Despar, come molte altre catene, sta attuando tutte le precauzioni necessarie per evitare inconvenienti e tutelare la salute pubblica. Le azioni intraprese includono la comunicazione tempestiva e dettagliata ai clienti, affinché siano informati riguardo a eventuali problematiche legate ai prodotti. Questo approccio proattivo non solo contribuisce a mantenere la fiducia dei consumatori, ma è anche un elemento chiave nella promozione della sicurezza alimentare.