Avviso Importante: Richiamo di Filetti di Nasello nei Supermercati Despar Si informa la clientela che un lotto di filetti di nasello, disponibile nei supermercati Despar, è stato richiamato a causa di un potenziale rischio per la salute. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per un rimborso. La sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità. Per ulteriori dettagli e informazioni, contattare il servizio clienti Despar.

La catena di supermercati Despar ha recentemente avviato un richiamo di un lotto di filetti di nasello surgelati. Questa misura è stata adottata per proteggere la salute dei consumatori, in seguito alla rilevazione di un possibile rischio associato alla presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni.

Dettagli del richiamo

I filetti di nasello interessati sono disponibili in confezioni da 800 grammi, al netto della glassatura, e sono commercializzati a marchio Despar.

Il lotto richiamato è contrassegnato con il numero 14102025 e presenta come data di termine minimo di conservazione ottobre 2027.

Informazioni sulla produzione

I filetti di nasello sono stati realizzati dalla società portoghese Mar Cabo Produtos Congelados Lda, in uno stabilimento situato a Matosinhos, Portogallo. È importante notare che il richiamo è stato avviato il 16 gennaio 2026, ma non è ancora stato riportato sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari.

Raccomandazioni per i consumatori

Despar ha raccomandato a tutti i clienti che hanno acquistato i filetti di nasello di non consumare il prodotto. È stata già avviata un’azione per rimuovere le confezioni dai banchi frigo dei supermercati, al fine di garantire la sicurezza della clientela.

Restituzione del prodotto

Per il lotto 14102025 è possibile restituire le confezioni presso il punto vendita di acquisto, senza necessità di esibire lo scontrino. Questa iniziativa è stata introdotta per semplificare la restituzione e garantire la sicurezza alimentare.

Normative sulla sicurezza alimentare

Il richiamo dei filetti di nasello rientra nelle misure di sicurezza alimentare stabilite dalle normative vigenti. La catena Despar è attivamente coinvolta nel tenere informati i consumatori attraverso i propri canali ufficiali. Inoltre, il Ministero della Salute fornirà eventuali aggiornamenti in merito alla situazione attuale.

È fondamentale precisare che il richiamo interessa esclusivamente il lotto indicato e non si estende ad altri prodotti a marchio Despar né ad altri lotti di filetti di nasello surgelati venduti in precedenza.

Il monitoraggio e la gestione dei richiami alimentari rivestono un ruolo cruciale nel garantire che i prodotti disponibili per i consumatori siano sicuri e rispettino gli standard di qualità. Despar, come molte altre catene, sta attuando tutte le precauzioni necessarie per evitare inconvenienti e tutelare la salute pubblica. Le azioni intraprese includono la comunicazione tempestiva e dettagliata ai clienti, affinché siano informati riguardo a eventuali problematiche legate ai prodotti. Questo approccio proattivo non solo contribuisce a mantenere la fiducia dei consumatori, ma è anche un elemento chiave nella promozione della sicurezza alimentare.