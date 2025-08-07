Alessandra Amoroso sta vivendo un momento speciale. La gravidanza. La cantante è incinta, sta per entrare nell’ottavo mese e, nonostante tutto, continua il suo tour in giro per l’Italia. La sua Penelope – così ha scelto di chiamare la piccola che aspetta – è al centro della sua vita, e Alessandra la porta con sé, tra canzoni, passi di danza e tanta energia.

Non si ferma, nonostante le critiche e i commenti sul suo pancione in mostra.

Alessandra Amoroso e la gravidanza: le sue parole

«Le persone vogliono sempre una giustificazione. Io? Devo giustificare la gravidanza, il pancione, il fatto che sono sui palchi mentre sono incinta». Parole di Alessandra Amoroso, raccolte durante un’intervista rilasciata a Grazia, dove ha sfoggiato il suo sorriso e un pancione ormai visibile in copertina. È una risposta schietta, senza filtri. A chi la critica per il suo modo di vivere questa gravidanza…

La domanda che si pone è diretta: «Ma a te dà fastidio che io mostri il pancione con disinvoltura?». E non è solo una questione di tour: il problema, dice, è più ampio, riguarda la libertà delle donne di mostrarsi come sono, senza paura del giudizio. Alessandra è determinata a non fermarsi. Anzi, confessa: «Tra due settimane entro nell’ottavo mese e sgambetto sul palco come una matta». E non è solo fortuna, è anche la sua volontà di portare avanti la musica e la vita. «Ringrazio Dio di essere in salute».

La gravidanza di Alessandra Amoroso: l’amore per Penelope cresce ogni giorno

La notizia della gravidanza Alessandra l’aveva data a metà maggio con una foto dolcissima, in bianco e nero. Il compagno le baciava il pancino, che iniziava a farsi vedere. Nel post aveva scritto parole che raccontano un’emozione profonda: «Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!».

E l’affetto verso la piccola Penelope è palpabile: «Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia». L’attesa è carica di tenerezza e speranza, mentre Alessandra Amoroso continua a portare sul palco tutta la sua energia, senza nascondere niente, nemmeno il pancione.

È una gravidanza vissuta a modo suo, senza filtri. Un messaggio chiaro: si può essere mamme e artiste, insieme, senza dover scegliere o scusarsi.