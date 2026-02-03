Il noto conduttore Claudio Lippi ha deciso di aprire un profilo su Instagram anche per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo le polemiche degli ultimi giorni a seguito del video di Fabrizio Corona.

Claudio Lippi sbarca su Instagram

Claudio Lippi ha deciso di aprire un profilo su Instagram, non solo per parlare delle sue condizioni di salute, ma anche per riprendere il suo rapporto con il pubblico.

Il conduttore, che a giugno spegnerà le 81 candeline, ha condiviso un video, spiegando il motivo per cui ha deciso di sbarcare sul noto social: “nonostante io sia lontano dalla realtà dei social e dopo 21 anni di silenzio, ho accettato di aprire questo profilo per riprendere i contatti con quella che per me è vita, il rapporto con il pubblico. Attraverso questo mezzo potremo costruire un rapporto, un continuo dialogo, un confronto. Credo di poter pretendere di farmi conoscere direttamente per quello che sono. Dire la verità per me è essenziale. Credo nel rispetto e nella dignità. Non voglio fare la vittima, ma dirvi solo che ci sono.”

Claudio Lippi rompe il silenzio e sbarca su Instagram: “Non sono in terapia intensiva”

In uno degli ultimi video pubblicati da Fabrizio Corona per “Falsissimo” era apparso proprio Claudio Lippi, che aveva detto di essere in un letto di ospedale. Ora il conduttore ha aperto un profilo su Instagram e, tramite un video, ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute: “sono vivo e non sono in terapia intensiva.” Il conduttore, sulla scelta di aprire un profilo social, ha anche aggiunto: “spero che vi sia chiaro che questo è un modo per me di sentirmi vivo, perché sono vivo.”