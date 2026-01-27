Fabrizio Corona torna a far discutere con il suo podcast Falsissimo, scatenando nuove polemiche sul mondo Mediaset. Tra accuse al vertice dell’azienda e rivelazioni drammatiche sulla salute di Claudio Lippi, il format web mette in luce tensioni e retroscena televisivi fino a ora poco noti, spostando l’attenzione dal caso Signorini al presunto “sistema Mediaset”.

Falsissimo: Fabrizio Corona e le nuove polemiche contro Mediaset

Fabrizio Corona ha lanciato una nuova puntata del suo format web Falsissimo, nonostante l’ordinanza del Tribunale civile di Milano che bloccava la messa in onda del segmento dedicato ad Alfonso Signorini. Tra attacchi frontali e allusioni pungenti, Corona punta il dito contro figure di spicco di Mediaset come Marina e Pier Silvio Berlusconi, ma anche contro i volti storici della rete, Gerry Scotti e Maria De Filippi. “Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo”, ha scritto Corona sul suo canale Telegram, annunciando che la puntata avrebbe spostato il focus dal “Sistema Signorini” al più ampio “Sistema Mediaset”.

“Vorrei veder saltare un po’ di teste”. Claudio Lippi (ricoverato in terapia intensiva) chiama Corona

Nel corso della puntata è stata trasmessa anche una videochiamata con Claudio Lippi, storico conduttore Mediaset oggi ricoverato in terapia intensiva. Il presentatore ottantenne ha espresso la propria approvazione per il lavoro di Corona, sottolineando di voler “vedere saltare un po’ di teste” e confermando alcune indiscrezioni sull’azienda televisiva. Corona ha descritto Lippi come una persona “abbandonata e cacciata dalla tv. Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro”, pur precisando che il conduttore non si considera in punto di morte. La decisione di pubblicare la conversazione ha suscitato grande clamore sui social, dove molti hanno espresso stupore e preoccupazione per le condizioni di salute e la situazione economica di Lippi.

Claudio Lippi, ex conduttore, è tornato a parlare pubblicamente attraverso Falsissimo, dopo anni lontano dagli schermi. Ricoverato in ospedale, con cannule nasali e visibilmente dimagrito, Lippi ha raccontato i propri problemi di salute, tra cui un sospetto tumore al polmone, e le difficoltà economiche: “Fra qualche mese sarò per strada, sotto un ponte, con mia moglie, mia figlia e mia nipote”. Lippi ha anche ripercorso il suo lungo percorso televisivo, segnato da successi ma anche da delusioni: già nel 2006 aveva abbandonato Buona Domenica per divergenze sulla direzione del programma e da allora non ha più avuto contatti significativi con Pier Silvio Berlusconi.

Nonostante le avversità, Lippi ha voluto sostenere Corona nel suo podcast, riconoscendo l’importanza di parlare alla gente senza ingannarla: “Vorrei far capire insieme a Fabrizio cosa vuol dire parlare alla gente, senza prenderla in giro”. Il conduttore ha anche espresso frustrazione per l’industria televisiva, dichiarando di voler tornare davanti al pubblico e confermando che, nonostante la malattia e l’isolamento, la sua passione per la televisione resta intatta. La telefonata, trasmessa nella parte in abbonamento della puntata, ha confermato quanto grave sia la situazione di Lippi, suscitando un’ondata di commenti tra sostegno e preoccupazione.