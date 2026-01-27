La vita privata di Fabrizio Corona continua a far discutere l’opinione pubblica, tra gossip, relazioni travagliate e accuse di comportamenti aggressivi. In particolare, la sua presunta relazione problematica con Sara Barbieri ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto dopo la diffusione di messaggi e segnalazioni da parte di commentatori social come Alessandro Rosica.

Presunte tensioni nella relazione tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Negli ultimi tempi si è parlato molto, sui social e sui siti di gossip, della relazione tra Fabrizio Corona e la modella Sara Barbieri, madre del suo secondo figlio, con accuse che avrebbero coinvolto tensioni e critiche sul comportamento di Corona nei confronti della compagna. Secondo commentatori e alcune figure attive nel mondo dei social, come Alessandro Rosica, si sarebbe insinuato che Corona potesse mostrarsi irruento o aggressivo nei confronti di Barbieri, tanto da alimentare discussioni su un rapporto “tossico” o problematico.

Corona picchia la fidanzata? Alessandro Rosica pubblica le chat con Sara Barbieri

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Sara Barbieri avrebbe inviato messaggi per denunciare le violenze subite: “Se i muri potessero parlare in questi due anni e mezzo“. Tali comunicazioni, qualora confermate, indicherebbero una situazione complessa all’interno della relazione con Corona, con accuse di tensioni e comportamenti aggressivi. “Quello che cerco di fare in primi adesso è proteggermi“, sottolineerebbe Sara nei messaggi.

Stando a quanto riportato sui social da Rosica, la relazione tra Corona e Sara sarebbe tutt’altro che serena. Si tratta di un’accusa grave, che però, almeno per il momento, non troverebbe alcun riscontro legale. Nonostante la portata dello scandalo, l’ex re dei paparazzi non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, e la vicenda resta avvolta nel mistero.