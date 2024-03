Nonna e nipotina investite sulle strisce, la donna è gravissima

Nella mattinata odierna, a Parma, si è verificato un grave incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Uno scooter ha investito una nonna e la sua nipotina mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’anziana è stata gravemente ferita e lotta per la vita in rianimazione, mentre la bambina e il conducente dello scooter hanno riportato ferite di media gravità.

Nonna e nipotina investite, la dinamica dell’incidente

Poco dopo le ore 8.00 di questa mattina, martedì 5 marzo, lungo via Venezia, nei pressi di via Cocconi nel quartiere San Leonardo, a Parma. Una nonna di 68 anni accompagnava la nipotina di 7 anni a scuola, entrambe attraversavano la strada sulle strisce pedonali quando uno scooter le ha investite.

Le condizioni di salute dell’anziana donna sono subito apparse molto critiche e è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. La nipote ha riportato ferite meno gravi ed è stata trattenuta in osservazione prima di essere trasferita in Pediatria.

Il quartiere San Leonardo è stato segnalato dagli abitanti come una zona a rischio a causa del traffico. Questo incidente stradale ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, con molte voci che chiedono limiti di velocità più bassi, in particolare 30 chilometri all’ora, specialmente dopo una serie di incidenti tragici già avvenuti.