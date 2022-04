Nonna Paperina: un riferimento per chi soffre di intolleranze alimentari

Tiziana Colombo alias Nonna Paperina con il suo portale www.nonnapaperina.it è diventata un punto di riferimento per chi soffre di intolleranze alimentari.

Scoprire di soffrire di una o più intolleranze alimentari non è per nulla piacevole, anzi: una diagnosi come questa può destabilizzare profondamente, soprattutto coloro che amano mangiare e che si trovano di punto in bianco a dover stravolgere la propria dieta. Lo sa benissimo Tiziana Colombo alias Nonna Paperina, che con il suo portale www.nonnapaperina.it è diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi soffre di intolleranze alimentari: problematiche che ha sperimentato in prima persona. Quella che infatti è ormai famosa come Nonna Paperina è una donna che ha sempre amato la cucina ma che si è trovata a dover gestire la diagnosi di intolleranza prima al nichel e poi anche al glutine e al lattosio. Si è dunque rimboccata le maniche, si è informata e ha scoperto moltissime cose, dunque ha scelto di condividere il proprio sapere con tutti coloro che soffrono del suo stesso problema.

Nonnapaperina.it: l’unico portale che parla di intolleranze alimentari a 360°

Oggi, Nonnapaperina.it è l’unico portale in Italia che parla di intolleranze alimentari a 360° e che affronta dunque l’argomento da più prospettive. Prima di tutto, si tratta di un immenso ricettario che chiunque può consultare liberamente per trovare spunti ed idee per la preparazione di piatti gustosi da mettere in tavola. Come ha dichiarato la stessa Nonna Paperina infatti, scoprire di avere una o più intolleranze alimentari non significa rinunciare al piacere di mangiare. Sono moltissime le prelibatezze che si possono preparare anche senza glutine, lattosio e nichel: basta dunque sapere dove trovare le ricette giuste ed il gioco è fatto!

Nonnapaperina.it però non è solo un portale che contiene migliaia di ricette per gli intolleranti: è una vera e propria risorsa per chi vuole avere maggiori informazioni, chiarire dei dubbi, scoprire in che modo convivere con questa problematica. Gli articoli che Nonna Paperina inserisce all’interno di questo blog sono veramente interessanti ed affrontano la tematica a 360°: è per questo che il portale è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Non mancano nemmeno approfondimenti per quanto riguarda le varie tecniche di cottura, le varie tipologie di ingredienti e via dicendo.

L’associazione sulle intolleranze alimentari

Quella che ormai tutti conoscono con il nome di Nonna Paperina è anche la Presidente dell’associazione “Il Mondo delle Intolleranze APS”. Parliamo di una realtà di riferimento per coloro che soffrono di tale problematica, alla quale in diversi si rivolgono proprio per avere consigli e dritte attendibili.

I libri pubblicati da Nonna Paperina sul mondo delle intolleranze alimentari

L’autrice del sito Nonnapaperina.it e l’attuale Presidente dell’Associazione Il Mondo delle Intolleranze APS ha pubblicato anche 3 libri dedicati interamente a questo argomento. Uno è incentrato in modo particolare sul Nichel, l’altro sul lattosio mentre il terzo affronta la problematica da un punto di vista più ampio, parlando di nichel, lattosio, glutine e lieviti. Così come avviene all’interno del blog, Tiziana Colombo fornisce moltissimi consigli a coloro che si trovano a fronteggiare questo problema, offrendo degli spunti utili per non rinunciare al piacere del cibo.