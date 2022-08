Norvegia, crolla un ponte a Tretten e due veicoli finiscono nel fiume

Disastro e strage sfiorata in Norvegia, dove nel sud del paese crolla un ponte a Tretten e due veicoli finiscono nei flutti del fiume Gudbrandsdalslgen

Disastro nella zona di Oslo in Norvegia, dove nella tarda mattinata di oggi, 15 agosto, crolla un ponte a Tretten e due veicoli finiscono nel fiume. Dopo che la struttura in legno ed acciaio è collassata su se stessa nel tratto finale del segmento sud i soccorritori sono entrati in azione e gli occupanti di un tir e di una vettura sono stati tratti in salvo dopo ore di apprensione per le loro sorti.

Terrore in Norvegia, crolla il ponte di Tretten

Il ponte stradale crollato collegava le due sponde del fiume Gudbrandsdalslgen e si trova nel sud della Norvegia. La struttura è crollata questa mattina facendo precipitare in acqua un camion e un’auto. La polizia norvegese ha immediatamente dato menzione del disastro con un post su Twitter. In un primo momento le indicazioni erano state confuse: “Non è chiaro quante persone possano essere state coinvolte e non è chiaro se ci siano danni alle persone”.

Tre persone tratte in salvo dal fiume

La struttura in acciaio e legno inaugurata nel 2012 e lunga 148 metri è situata lungo una strada provinciale ed è anche dotata di un attraversamento pedonale per fortuna non utilizzato al momento del crollo. Il ponte praticamente è collassato su se stesso, spezzandosi via via in più tronconi. Le immagini che giungono da Twitter sono drammatiche: si vedono anche alcuni veicoli in bilico tra asfalto e acqua e per tre ore si è temuto per le sorti degli occupanti ma intorno alle 13 la polizia ha comunicato che “i conducenti erano al sicuro”.