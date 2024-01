Notizie.it lancia il nuovo format di video interviste: OFF CAMERA

Notizie.it lancia OFF CAMERA, il nuovo format che scava nella vita dei creato...

OFF CAMERA è il nuovo format di Notizie.it che vede protagonisti i più importanti creators del momento. Ogni mercoledì sul sito e sulla pagina Facebook di Notizie.it

Quanti di noi si sono chiesti “Ma chissà com’è nella realtà?” riferendosi a un creator. Proprio da questa domanda nasce l’idea di OFF CAMERA, il nuovo format originale di Notizie.it che scava nella vita di creator e youtuber per sapere chi erano prima di approdare sul web, come ci sono arrivati e soprattutto cosa c’è dietro il loro lavoro.

Una chiacchierata di circa mezz’ora durante la quale ciascun creator può approfondire le tematiche che più gli stanno a cuore in uno spazio nel quale sentirsi libero. Un’opportunità per raccontare sè stessi al di là del personaggio: così la redazione di Notizie.it ha immaginato ogni puntata di OFF CAMERA.

Tantissimi gli ospiti che prenderanno parte al format rispondendo alle domande di Antonella Ferrari e Massimo Pattano. Tra gli altri Angelica Massera, che racconterà come concilia la vita sul web con il suo essere madre, Mark The Hammer, gli Hmatt e ancora il Pit, che svelerà alcuni retroscena sulle loro indagini, Casa Surace, Naska e tanti altri.

Le puntate di OFF CAMERA verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Notizie.it e sul sito www.notizie.it ogni mercoledì a partire dal 17 gennaio 2023.