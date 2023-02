Nove feriti giovanissimi in una sparatoria in Georgia

Nove feriti giovanissimi in una sparatoria a Columbus, in Georgia, le vittime hanno fra i 5 ed i 17 anni e Joe Biden chiede una stretta definitiva sulle armi.

Sono nove fra ragazzi e bambini, tra i 5 e i 17 anni, le vittime della 74ma sparatoria negli Usa dall’inizio dell’anno. Lo spiega Abc news che fa sapere che l’ultima è avvenuta davanti a un benzinaio a Columbus.

Non ci sarebbero ancora fermati e la polizia sta ricostruendo l’accaduto. Quello che si sa è che sette maschi e due femmine sono stati colpiti da una o più pistole e che non sono in pericolo di vita.

In Mississippi poche ore prima un uomo in preda ad un raptus aveva ammazzato l’ex moglie ed altre cinque persone. Il presidente Usa Joe Biden è tornato sull’argomento armi e ha detto: “La violenza delle armi è un’epidemia negli Stati Uniti, il Congresso deve agire subito“.

L’appello di Biden: “Fermiamo la mattanza”

L’appello del capo della Casa Bianca è giunto dopo che Biden era stato informato delle ennesime sparatorie avvenute nel Paese.

“Servono buon senso e riforme sulle armi come le verifiche di background, il divieto di vendere fucili d’assalto e munizioni ad alta capacità”. Biden chiede di “abolire l’immunità per i produttori che consapevolmente mettono nelle nostre strade armi da guerra“.