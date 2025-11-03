Nozze Indimenticabili di Paolo Crivellin e Angela Caloisi: I Loro Sogni di Genitorialità

Dopo otto anni di amore, Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono uniti in matrimonio e ora nutrono il sogno di diventare genitori.

Il racconto di Paolo Crivellin e Angela Caloisi rappresenta una moderna favola romantica. Dopo un lungo fidanzamento di otto anni, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola, celebrato durante la scorsa estate. L’evento si è svolto in un’atmosfera festosa, alla presenza di amici e familiari, e ha visto anche le telecamere di Verissimo immortalare i momenti salienti della giornata.

Un matrimonio da sogno

Intervistati da Silvia Toffanin, i neo sposi hanno condiviso aneddoti e emozioni legate alle loro nozze. Angela ha confessato che l’intera cerimonia ha superato ogni sua aspettativa, descrivendo il giorno come stupendo e indimenticabile. “È strano ora chiamarci marito e moglie,” ha dichiarato la giovane, mentre Paolo ha rivelato che, secondo tradizione, la notte prima delle nozze hanno dormito separati. Tuttavia, la sposa non ha potuto resistere e lo ha contattato poco dopo essersi salutati.

Emozioni e lacrime

Le emozioni hanno caratterizzato la giornata, con entrambi gli sposi che si sono ritrovati a piangere di gioia. “Ero emozionatissima, lui di solito è molto riservato ma in quel giorno era una vera e propria valle di lacrime,” ha continuato Angela. La gioia per il matrimonio è stata accompagnata da un pensiero affettuoso per il padre della sposa, che purtroppo non ha potuto essere presente. “Sicuramente gli sarebbe piaciuto molto. Paolo è una persona incredibile e con lui sarebbe andato d’accordo,” ha riflettuto con nostalgia.

Progetti per il futuro

Con le nozze alle spalle, la coppia guarda ora al futuro e condivide il desiderio di formare una famiglia. Crivellin ha espresso la volontà di avere un figlio in modo naturale, senza pianificazioni eccessive, mentre Angela ha confermato il suo forte desiderio di diventare mamma. “Vogliamo un figlio,” ha detto Paolo, chiarendo che il loro sogno è quello di accogliere un bambino nel loro amore.

La luna di miele in discussione

Un altro argomento trattato durante l’intervista è stata la luna di miele. Sebbene i neo sposi siano entusiasti di partire, non riescono a trovare un accordo sulla destinazione. “Stiamo ancora decidendo. Io vorrei rilassarmi su una spiaggia per dieci giorni, mentre Angela ha in mente un viaggio avventuroso con più scali,” ha spiegato Paolo, divertito dalla situazione. “Già immagino di dover organizzare tutto,” ha aggiunto l’ex corteggiatrice, rivelando che la sua idea di viaggio è ben diversa da quella del marito.

Un momento divertente è arrivato quando Silvia Toffanin ha complimentato la coppia, affermando che sembrano due modelli tanto sono belli insieme. Un commento che, sebbene un po’ strano, ha concluso un’intervista ricca di emozioni e progetti futuri.