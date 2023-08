L‘Alta Val di Susa è stata colpita da un violento nubifragio nella serata di ieri. le forti piogge hanno causato l’esondazione del torrente Merdovine e una colata di fango e detriti è arrivata fino al centro abitato di Bardonecchia. Cinque persone risultano disperse, mentre più di centoventi sono rimaste sfollate.

Nubifragio a Bardonecchia, esonda il Merdovine: 5 dispersi e 120 sfollati

Nella tarda serata di ieri hanno iniziato a circolare online tantissimi video amatoriali in cui si vede la colata di fango e detriti arrivare fra le strade di Bardonecchia (Torino). Il centro abitato del paese situato in Alta Val di Susa è stato ricoperto, almeno in parte, dall’acqua che ha causato tantissimi danni. A causare la piena del torrente Merdovine sarebbe stata una frana staccatosi in alta quota in montagna: al momento risultano esserci cinque dispersi, oltre a centoventi sfollati. Questo particolare evento si chiama “debris flow” e consiste nel movimento verso valle di un’importante massa d’acqua accopagnata da detriti.

Il disastro durante la festa: intervengono i vigili del fuoco

A peggiorare la situazione, ci sarebbe anche il fatto che questo disatro è avvenuto proprio la sera della festa di san Ippolito, quando per le strade di Bardonecchia solitamente si radunano tantissime persone. I vigili del fuoco sono stati subissati di telefonate e richieste di intervento: la colata ha interessato anche la zona di un hotel e del commissariato di polizia di Bardonecchia.