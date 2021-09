Roma, 16 set (Adnkronos) – "In Europa ci sono 126 centrali nucleari" perchè non "pensare a un ritorno al nucleare che non è più quello di Chernobyl e dei disastri ma sicuro, pulito, a inquinamento zero. Mi pare stupido far pagare agli italiani più di tutti per dei no ideologici".

Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e rovescio.