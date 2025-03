Un talento che conquista

Nunzio Laudadio, originario di Noicattaro, ha dimostrato di avere non solo una voce straordinaria, ma anche una personalità capace di catturare l’attenzione del pubblico e dei giudici di The Voice Senior. Durante la sua esibizione, il concorrente ha interpretato il brano “Bimba se sapessi” di Sergio Caputo, lasciando tutti senza parole. La sua decisione di lasciare un lavoro sicuro da geometra per inseguire il sogno della musica si è rivelata vincente, e il suo entusiasmo è contagioso.

Un fuori programma indimenticabile

La performance di Nunzio è stata caratterizzata da un momento esilarante quando una donna del pubblico, visibilmente colpita dal suo talento, ha urlato: “Nunzio, scegli me!”. Questo episodio ha interrotto brevemente lo spettacolo, portando sorrisi e risate tra i presenti. I giudici, Gigi D’Alessio e Clementino, si sono girati per vedere chi avesse osato interrompere il momento, mentre Arisa e Loredana Bertè hanno mostrato un certo scetticismo. La regia ha prontamente inquadrato la signora, che si era alzata in piedi per esprimere il suo apprezzamento.

Un’età sorprendente

Un altro momento di ilarità è emerso quando i giudici hanno messo in discussione l’età di Nunzio. Nonostante la sua presenza giovanile, i giurati non credevano che avesse 65 anni. Arisa, con il suo tipico humor, ha chiesto: “Ma non hai 60 anni, sei stato in frigo fino ad ora?”. La battuta ha scatenato le risate in studio, e anche Gigi D’Alessio ha chiesto di vedere un documento per confermare l’età del concorrente. Una volta chiarito il mistero, Nunzio ha dovuto affrontare la scelta del coach, ma non prima di aver divertito tutti con la sua risposta alla donna del pubblico: “Amore, ho già la mia dolce metà Daniela, mi dispiace, sono già occupato”.

La scelta finale

Alla fine, Nunzio ha deciso di unirsi al team di Gigi D’Alessio, un momento che ha segnato l’inizio di una nuova avventura per il cantante pugliese. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano portare a realizzare i propri sogni. Con il suo talento e il suo carisma, Nunzio Laudadio è destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.