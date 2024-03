Nella notte fra il 15 e il 16 marzo, una bomba ad alto potenziale è esplosa all’ingresso del municipio di Ottana, nelle vicinanze di Nuoro. Al momento, non sono noti i responsabili e non si conosce il motivo per il quale essi abbiano agito. L’edificio ha subito danni ingenti.

Bomba esplosa al municipio di Nuoro: i danni

Le autorità segnalano diversi danni causati dalla bomba ad alto potenziale su parte della facciata del municipio preso di mira e in alcuni uffici dell’edificio. Si deve ancora verificare se la bomba abbia causato anche danni strutturali.