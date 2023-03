Nuova Assemblea lombarda, Feltri rinuncia alla prima seduta

Non sarà Vittorio Feltri, il consigliere regionale più anziano tra gli eletti, a presiedere la prima seduta della nuova Assemblea lombarda, prevista il prossimo 15 marzo. Secondo quanto informa l’ultimo numero di Repubblica, infatti, il direttore del Giornale, eletto tra le fila di Fratelli d’Italia, sarà sostituito dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che risulta essere il secondo più anziano tra gli eletti. Come fa notare Affari italiani si tratta di una novità assoluta in più di cinquant’anni di storia della Regione. Feltri però si sentirebbe offeso da una regola in particolare.

Feltri rinuncia alla prima seduta: “Regola del cacchio”

Nel corso di un’intervista al Corriere della sera, Feltri ha spiegato la sua scelta: “È una regola del cacchio. Dobbiamo dirlo a tutti? Io non ho nessun problema con la mia età, ma il fatto di essere vecchio non è che debba diventare un argomento da presa per il c***. È una cosa vera, ma che a forza di ripeterla diventa offensiva”.

Il caso Melania Rizzoli

Feltri ha recentemente criticato la nuova giunta di Regione Lombardia che ha escluso l’assessore uscente Melania Rizzoli di Forza Italia. Al riguardo, il giornalista ha spiegato che la Rizzoli era la vicepresidente di Regione e non comprende perché sia stata mandata via una volta formata la nuova giunta. Ha inoltre fatto notare come la Rizzoli abbia coperto ottimamente il ruolo di assessora alla Formazione e lavoro: “Questo significa che la politica purtroppo non si fa in base alla capacità, ma a calcoli nelle sedi dei partiti”.