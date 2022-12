Nuova eruzione a Stromboli: trabocco lavico dal cratere nord

Nuova eruzione a Stromboli e nuovo trabocco lavico dal cratere nord.

Da quanto si apprende l’evento è in atto dalle prime ore del mattino ma l’attività del cono è registrata da due settimane. Cosa sappiamo? Che in queste ore del 19 dicembre è in corso un nuovo e severo trabocco lavico sullo Stromboli. A renderlo noto è stato, secondo i media che hanno lanciato la notizie, l’Istituto di geofisica e vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania.

Nuova eruzione a Stromboli: trabocco lavico

Secondo quelle costanti rilevazioni scientifiche il fenomeno è in corso sull’area craterica nord del vulcano.

Si tratta dello stesso settore che già aveva generato una eruzione protrattasi per quindici giorni ed avviata il 5 dicembre scorso. Dal punto di vista sismico non si segnalano variazioni significative. I dati dicono che “l’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su valori medi”.

Cosa era successo il 5 dicembre scorso

Lo scorso 5 dicembre invece l’emissione di lava dal cratere nord del vulcano era stata massiva e diversi flussi piroclastici si erano generati.

Di essi il più consistente aveva poi dato origine ad un’onda di tsunami, che era alta un metro e mezzo e che aveva travolto la costa. Il flusso lavico aveva seguito la “via canonica” della Sciara del fuoco, raggiungendo la costa e il mare.