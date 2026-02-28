Nuove incriminazioni per la manifestazione nella Cities Church: 39 indagati

Il dipartimento di giustizia ha annunciato nuove incriminazioni contro partecipanti alla protesta nella Cities Church di St Paul, collegandole a violazioni della libertà religiosa e a tensioni nate dall'operazione federale sull'immigrazione

L’espansione delle azioni legali relative alla protesta nella Cities Church di St Paul ha portato il numero degli indagati da nove a 39 persone. L’annuncio è stato diffuso dall’Attorney General Pam Bondi sui social media, che ha indicato come finora gli agenti federali abbiano arrestato 25 persone e che sono previste ulteriori detenzioni.

L’amministrazione ha interpretato i fatti come un attacco alla libertà religiosa, mentre critici e difensori dei manifestanti sostengono che la risposta giudiziaria rappresenti un intervento politico contro le proteste sulle pratiche di immigrazione federale in Minnesota. I resoconti ufficiali non hanno al momento fornito ulteriori dettagli sulle accuse specifiche.

I dati disponibili mostrano che le autorità federali stanno continuando le indagini e che potrebbero seguire nuovi arresti. Il caso resta sotto monitoraggio, con sviluppi attesi nelle prossime fasi procedurali.

Le accuse e il contenuto dell’atto d’accusa

Dall’atto depositato emergono due capi contestuali principali: congiura contro il diritto alla libertà religiosa e tentativo di ostacolare l’esercizio della libertà religiosa. I magistrati descrivono azioni avvenute all’interno della chiesa che avrebbero limitato l’accesso e il regolare svolgimento del culto.

Secondo l’accusa, i partecipanti hanno occupato corridoi e file centrali, emesso slogan e adottato comportamenti ritenuti intimidatori. Tra le contestazioni figurano anche la ostruzione delle uscite e il canto ad alta voce, elementi che, si legge nel documento, hanno creato una situazione di allarme tra i presenti.

L’atto sottolinea inoltre l’effetto sulle persone presenti e parla di azioni che avrebbero spaventato i fedeli e i bambini presenti. Il quadro probatorio indicato mira a dimostrare la volontà di impedire o limitare l’accesso e la partecipazione al rito religioso.

Il fascicolo prosegue ora con la fase istruttoria, durante la quale saranno valutate testimonianze e prove documentali. Si attendono sviluppi processuali nei prossimi passaggi della procedura.

Difese e contestazioni pubbliche

Diverse persone imputate, tra cui giornalisti indipendenti e attivisti noti, hanno respinto le accuse. Essi sostengono di essersi trovati in chiesa per documentare l’evento o di non aver partecipato a condotte illecite. Ex volti dei media come Don Lemon e la reporter Georgia Fort hanno dichiarato che la loro presenza era legata all’attività giornalistica e hanno presentato un ricorso alla libertà di stampa.

Figure locali, tra cui l’attivista Nekima Levy Armstrong, hanno qualificato la protesta come risposta alla violenza e agli abusi denunciati verso membri della comunità. Si attendono sviluppi sul ricorso alla libertà di stampa e ulteriori audizioni nell’ambito della procedura processuale.

Il contesto: Operation Metro Surge e la tensione in Minnesota

Il 18 gennaio manifestanti hanno protestato contro le azioni federali di controllo dell’immigrazione nel Minnesota, concentrate nell’area metropolitana delle Twin Cities. L’iniziativa, nota come Operation Metro Surge, ha comportato il dispiegamento di migliaia di agenti federali sul territorio. Testimonianze e segnalazioni locali hanno denunciato presunti casi di uso eccessivo della forza, arresti ritenuti illegittimi e perquisizioni senza mandato. La tensione è aumentata dopo la morte della 37enne Renee Good, colpita il 7 gennaio da un agente dell’ICE, episodio che ha innescato proteste a livello nazionale e riaperto il dibattito sulle pratiche di enforcement dell’immigrazione.

Si attende l’esito dei ricorsi relativi alla libertà di stampa e ulteriori audizioni nell’ambito delle procedure giudiziarie in corso, passaggi che potrebbero definire responsabilità e futuri assetti operativi.

Effetti locali e reazioni istituzionali

L’intervento federale ha prodotto ricadute economiche e sociali a Minneapolis, con impatti concentrati nei quartieri interessati dalle operazioni. Le autorità locali hanno registrato criticità su attività commerciali, servizi pubblici e fiducia nelle istituzioni, mentre le organizzazioni comunitarie hanno chiesto maggiore trasparenza e verifiche indipendenti.

La leadership dell’operazione è stata riorganizzata e il dispiegamento è stato progressivamente ridotto: dal picco di circa 3.000 agenti la presenza è tornata a livelli molto inferiori nelle fasi successive. Restano aperte indagini e procedimenti amministrativi che mirano a chiarire responsabilità e procedure operative. Le audizioni parlamentari e le istanze giudiziarie ancora in corso potrebbero definire futuri assetti organizzativi e strumenti di controllo sulla gestione degli interventi.

Implicazioni legali e politiche

Le istanze giudiziarie ancora in corso potrebbero ridefinire gli strumenti di controllo sugli interventi, con ricadute sul piano normativo e operativo. Il dibattito pubblico si concentra sui confini tra diritto di manifestare e tutela del luogo di culto, in particolare sull’interpretazione della libertà religiosa alla luce delle accuse mosse.

Da un lato l’esecutivo ha sottolineato il ruolo del Dipartimento di Giustizia nel proteggere i luoghi di culto e i loro frequentatori. Dall’altro, esperti di diritto e organizzazioni civili avvertono che l’azione penale può assommare a una forma di pressione politica contro gli oppositori delle politiche migratorie. Gli sviluppi processuali restano quindi determinanti per stabilire precedenti giurisprudenziali e vincoli operativi alle future manifestazioni.

Prospettive processuali

Gli sviluppi processuali restano determinanti per stabilire precedenti giurisprudenziali e vincoli operativi alle future manifestazioni. I prossimi passaggi includeranno udienze preliminari per gli imputati recentemente incriminati e l’eventuale adozione di misure cautelari disposte dal magistrato.

Molti degli imputati hanno annunciato l’intenzione di difendersi in sede giudiziaria e di invocare tutele legate a libertà di parola e libertà di stampa. Le parti offese e la chiesa hanno chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per tutelare i fedeli e i luoghi di culto. La vicenda della Cities Church si colloca quindi all’intersezione fra diritti civili, libertà religiosa e poteri federali nel contrasto alle proteste.

Le accuse a carico di 39 persone e la copertura mediatica continueranno a influenzare il dibattito pubblico. Il prossimo sviluppo atteso è l’avvio delle udienze preliminari e le decisioni sui possibili rilasci con condizioni imposte dall’autorità giudiziaria.