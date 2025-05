Il caso di Chiara Poggi: un omicidio avvolto nel mistero

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a suscitare interrogativi e a far emergere nuovi dettagli inquietanti. Recentemente, l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha sollevato ipotesi che collegano l’omicidio della giovane Chiara Poggi a un contesto di pedofilia e pratiche oscure. Durante la trasmissione “Quarto Grado”, Lovati ha rivelato che Chiara aveva salvato un file sulla pedofilia sulla sua chiavetta USB solo due mesi prima della sua morte.

Questo file, secondo quanto riportato, conteneva articoli su reati di pedofilia commessi da membri della Chiesa.

Il mistero della chiavetta USB

La chiavetta USB di Chiara, contenente informazioni sensibili e potenzialmente compromettenti, è diventata un elemento centrale nelle indagini. Lovati ha suggerito che la giovane potesse essere stata eliminata perché aveva scoperto informazioni scomode. “Chiara era diventata una figura scomoda, aveva visto cose che non doveva vedere”, ha dichiarato l’avvocato. La connessione tra l’omicidio e il file sulla pedofilia ha riacceso l’attenzione su un caso che, a distanza di anni, continua a rimanere irrisolto e avvolto nel mistero.

Le pratiche di esorcismo e le ombre del passato

Un altro aspetto inquietante sollevato da Lovati riguarda le pratiche di esorcismo che si svolgevano nel Santuario delle Bozzole, a pochi passi dalla casa di Chiara. Secondo il legale, in quel periodo si praticavano rituali che, oltre all’esorcismo, avrebbero potuto includere atti di pedofilia. Nel 2012, due ragazzi rumeni furono arrestati per estorsione ai danni di sacerdoti della zona, rivelando che in quella località si praticavano attività illecite. Lovati ha sottolineato come questi eventi possano essere collegati all’omicidio di Chiara, suggerendo che il filo comune sia proprio la pedofilia.

Un caso che non si chiude

Le nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco pongono interrogativi inquietanti sulla sicurezza e sull’integrità della comunità. La figura di Chiara Poggi, giovane attiva nell’oratorio, diventa simbolo di una lotta contro il silenzio e l’omertà che circondano tali crimini. La sua morte, avvenuta in circostanze misteriose, continua a essere un monito per la società, affinché si faccia luce su verità scomode e si combatta contro ogni forma di abuso. Mentre le indagini proseguono, la speranza è che si possa finalmente fare chiarezza su un caso che ha segnato profondamente la comunità di Garlasco.