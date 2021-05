Sono stati decisi i nuovi colori delle regioni dal prossimo 10 maggio: tutta Italia sarà in zona gialla tranne Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna.

Nella serata del 7 maggio il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si stabiliscono i colori che avranno le regioni italiane dal prossimo lunedì. Secondo quanto si apprende, al 10 maggio tutto il Paese sarà in zona gialla ad eccezione di Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna, evidenziando dunque uno scenario epidemiologico in netto miglioramento rispetto alle settimane precedenti.

Da lunedì infatti nessuna regione passerà a una zona di rischio superiore, nonostante nell’ultimo monitoraggio dell’Iss l’indice Rt nazionale sia leggermente salito a 0,89.

Nuovi colori regioni, da lunedì 17 regioni in zona gialla

Sulla base dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, le regioni a cui è stata confermata la zona gialla sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento, mentre passano dalla zona arancione alla zona gialla le regioni Puglia, Basilicata e Calabria.

Confermata in zona arancione Sicilia e Sardegna, con la Valle d’Aosta che invece passa dalla zona rossa alla zona arancione.

Non mancano tuttavia le proteste di alcune regioni per i criteri con cui sono stabiliti i nuovi colori. Tra queste la Sardegna, che negli ultimi giorni aveva più volte chiesto il passaggio in zona gialla alla luce dei dati epidemiologici raccolti in una relazione dell’assessorato regionale alla Sanità e trasmesso al ministero.

Lo stesso presidente della regione Christian Solinas aveva affermato: “La permanenza in arancione risulterebbe paradossale alla luce dei dati registrati nelle ultime settimane”.