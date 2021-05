Monitoraggio ISS 7 maggio, nuovi colori regioni: zona gialla in quasi tutta Italia

Tre regioni sperano nel giallo mentre la Valle d'Aosta potrebbe già lasciare il rosso: le ipotesi sui colori in attesa del monitoraggio ISS del 7 magg

Mentre si attende il monitoraggio settimanale dell’ISS del 7 maggio, è possibile ipotizzare quali saranno i nuovi colori delle regioni da lunedì 10. L’Italia dovrebbe essere infatti tinta per la maggior parte di giallo e potrebbe non avere più alcuna zona rossa: la Valle d’Aosta, in lockdown da una settimana, potrebbe infatti essere promossa ad arancione grazie ai dati in miglioramento.

In fascia arancione dovrebbero rimanere sicuramente Sardegna e Sicilia mentre Puglia, Basilicata e Calabria sperano nella zona gialla.

Monitoraggio ISS 7 maggio: Valle d’Aosta

Mentre le regioni attualmente gialle dovrebbero rimanere tali, tra quelle arancioni e rosse alcune potrebbero essere promosse alla fascia di minor rischio. La Valle d’Aosta spera infatti nell’arancione dopo una sola settimana: l’incidenza dei casi positivi ogni 100 mila abitanti è scesa a quota 187 (ben sotto la soglia dei 250 che fa scattare la zona rossa), l’indice di contagio è inferiore a 1 e la pressione sugli ospedali che si è allentata.

Monitoraggio ISS 7 maggio: Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna

Allo stesso modo Puglia, Basilicata e Calabria, ora arancioni, sperano di approdare in zona gialla da lunedì 10 maggio. Se così fosse saranno in totale 53 milioni gli italiani che potranno circolare liberamente, recarsi al ristorante a pranzo e cena nonché al cinema, a teatro o in un museo. La Sardegna è invece in bilico tra arancione e giallo. L’ordinanza del 3 maggio prevede restrizioni per un’altra settimana ma il governatore Christian Solinas ha chiesto al Ministero il passaggio di fascia.

“Negli ultimi 14 giorni tutti i principali indicatori sono in miglioramento con un quadro generale compatibile con la fascia di rischio più bassa. Rimanere in arancione sarebbe paradossale“.

Monitoraggio ISS 7 maggio: Veneto

Il Veneto, pur rimanendo in zona gialla, sta facendo i conti con un aumento dell’indice Rt, attualmente a 0.95. “È un dato che ci preoccupa e ci deve preoccupare“, ha affermato la responsabile regionale alla Sanità. L’incidenza rimane comunque bassa (97 contagi ogni 100 mila abitanti) e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica da parte dei malati Covid è sceso sotto il 15%.