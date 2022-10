Nuovi guai per il principe Andrea, Ghislaine Maxwell: "Seguo da vicino quello che sta succedendo e lui sta pagando un prezzo davvero molto alto"

Nuovi guai per il principe Andrea: Ghislaine Maxwell lo definisce “un caro amico” e il Regno Unito torna a fare i contro con il caso Epstein. La donna condannata a 20 anni per quella vicenda negli Usa di è detta “dispiaciuta” per le sorti dell’ex reale.

La Maxwell ha tenuto la sua prima intervista dopo la condanna a 20 anni per aver “adescato e manipolato minorenni perché fossero abusate sessualmente dal suo ex fidanzato Jeffry Epstein”.

E chi ha tirato in ballo? Sono “dispiaciuta per il mio caro amico, il principe Andrea“. Il Guardian ha spiegato che parlando con la regista israelo-americana Daphne Barak la Maxwell ha detto: “Seguo da vicino quello che sta succedendo, Andrea sta pagando un prezzo alto per la nostra vicinanza, io lo considero un caro amico e ci tengo”.

Va da sé che l’imbarazzo per la situazione del figlio della defunta regina Elisabetta è tornato a regnare.

Indennizzi milionari per il silenzio

Andrea ha pagato somme enormi per tenersi lontano dalle accuse che anche a lui vengono rivolte e la sua missione è stare lontano dai fatti sul finanziere arrestato nel luglio 2019 e suicidatosi in una prigione di New York un mese dopo. Andrea ha pagato un indennizzo milionario proprio per chiudere la causa per molestie intentatagli da Virginia Giuffre, una delle ragazze “di Maxwell”.