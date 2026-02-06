Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una delle coppie vip più amate, conosciuti nella casa del Grande Fratello, i due si sono innamorati, sposati e messo su famiglia, con due splenditi figli. Ora ecco che l’ex gieffina ha dato un annuncio inaspettato: “C’è un nuovo arrivo in famiglia”. Ma, di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Katia Pedrotti e l’annuncio inaspettato: “C’è un nuovo arrivo in famiglia”

Con un post su Instagram, Katia Pedrotti ha voluto rendere partecipi i proprio follower di una grande novità in casa Pacelli, ovvero di un nuovo arrivo in famiglia. Di chi si tratta? Di un bellissimo cucciolo di bassotto che hanno deciso di chiamare Anacleto. L’ex gieffina ha voluto raccontare, anche con una serie di foto, com’è stata la prima settimana, tra gioie e difficoltà. Ma, prima di vedere insieme il suo racconto, soffermiamoci sulla reazione di Ascanio e dei figli, Matilda e Tancredi, all’arrivo del cucciolo: tutti e tre si sono innamorati perdutamente di Anacleto!

Katia Pedrotti e le prime settimane col nuovo arrivato

A gennaio in casa Pacelli è arrivato Anacleto, un cucciolo di bassotto. Katia Pedrotti, su Instagram, ha voluto raccontare come sono state le prime settimane, con Anacleto che è già diventato il nuovo “re di casa”: “molti di voi mi chiedono informazioni perché vorrebbero prendere un cucciolo, ma sono spaventate. Sì, è un bell’impegno. Sono tre settimane che mi sveglio alle 5.40 perché Anacleto dorme tutta la notte fino alle 5:36. Bravo con la pipì, ma non con la cacchina, lo devo rincorrere con le traversine. E’ un bellissimo mondo ma un grande impegno, quasi più impegnativo, per quanto mi riguarda, dei miei figli.”