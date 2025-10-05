Katia Pedrotti torna a parlare d’amore, quello vero, davanti alle telecamere di Verissimo. E lo fa con quella sincerità un po’ spiazzante che la contraddistingue da vent’anni, la ua grande autenticità che la accompagna da sempre, già dagli albori quando dentro alla casa del Grande Fratello muoveva i primi passi in Tv.

Katia Pedrotti a Verissimo: l’amore raccontato con semplicità

Nel salotto di Silvia Toffanin, Katia Pedrotti ha ripercorso la sua storia con Ascanio Pacelli, conosciuto nel 2004 nella casa del Grande Fratello. “Da allora non ci siamo più lasciati”, ha ricordato, con un sorriso che dice più di molte parole. Il pubblico di Verissimo la ascolta in silenzio, come se fosse un’amica che confida un segreto.

Sembra ieri ma in realtà sono passati vent’anni… due figli, Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nel 2013, e una vita costruita passo dopo passo, la coppia continua a essere una delle più amate. “Ci piacciamo tantissimo”, ha detto Katia, quasi arrossendo. “Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco.” È una frase semplice, ma vera. Forse per questo il pubblico l’ha applaudita più volte durante l’intervista, trasmessa su Canale 5 e ripresa anche da Fanpage.it e Today.

Katia non ha cercato frasi d’effetto,.. ha preferito raccontarsi per quello che è: una donna che, tra alti e bassi, ha imparato a far funzionare un matrimonio. Il segreto? “La passione non è mai finita,” ha spiegato. “Credo che il nostro segreto sia volerci ancora sorprendere.”

Katia Pedrotti svela a Verissimo: il segreto di un amore duraturo

Ma c’è un passaggio che colpisce più di tutti. Katia Pedrotti parla a Verissimo di quello che definisce un “sano egoismo”. “Quando una donna diventa mamma,” dice, “tende a mettersi da parte. Invece deve ricordarsi chi è. Deve mantenere un pizzico della sua femminilità.” Le sue parole, rilanciate anche da TvBlog e Il Fatto Quotidiano, fanno il giro dei social in poche ore, perchè? Perchè non è un discorso contro la maternità, né un inno all’individualismo. È un invito a non dimenticarsi di sé, nemmno quando tutto ruota intorno ai figli. Katia lo dice con la calma di chi ha già attraversato le tempeste. E forse anche con la gratitudine di chi sa di essere una donna fortunata.

Nella puntata, Silvia Toffanin le chiede se dopo tanti anni non sia cambiato nulla. Katia ride, si sistema una ciocca di capelli e risponde: “Certo che siamo cambiati. Ma ci piacciamo nei nostri cambiamenti. Lui è più riflessivo, io meno impulsiva. Forse è questo il nostro equilibrio.”

L’intervista, registrata negli studi Mediaset di Cologno Monzese, non è solo una chiacchierata su un matrimonio famoso. È una fotografia di come si possa invecchiare insieme senza perdere la curiosità reciproca.

Alla fine, Katia saluta il pubblico e abbraccia la conduttrice si commuove. “Non so se siamo un esempio,” dice. “Ma siamo veri.”

E forse è proprio qusta la chiave di tutto… Essere veri anche davanti alle telecamere, anche quando il mondo ti ha già etichettato.? Un amore nato in un reality, cresciuto nel silenzio del quotidiano e raccontato oggi con la leggerezza di chi non deve dimostrare niente.