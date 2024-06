Bologna, nuovo autovelox in viale Cavina: ecco da quando sarà attivo

Nuovo autovelox in viale Cavina a Bologna: ecco quando entrerà in funzione

Nuovo autovelox in viale Cavina a Bologna: ecco quando entrerà in funzione

Un nuovo autovelox sarà posizionato in viale Cavina e diventerà operativo a partire dalla mezzanotte del 1° luglio.

Saranno installati due dispositivi, uno per ciascun senso di marcia, rappresentando il quarto tratto stradale a beneficiare di questo tipo di controllo dopo viale Berti Pichat, viale Lenin e viale Togliatti. Il quinto tratto, viale Sabena, vedrà l’installazione di un autovelox durante l’estate.

Il Comune ha annunciato che saranno affiancati pannelli informativi riguardanti il limite di velocità di 50 km/h, segnali temporanei che avvisano del “rilevamento elettronico della velocità“, e dispositivi dissuasori ottici e acustici. In una nota, il Comune ha anche sottolineato che viale Cavina è stata identificata tra le strade con maggior incidentologia, registrando dal 2016 al 2021 un totale di 17 incidenti con 21 feriti e 2 morti. Dati provvisori per il 2022 e il 2023 confermano ulteriori 4 incidenti con 6 feriti.

L’elevata velocità su viale Cavina è stata identificata come un fattore critico che contribuisce agli incidenti, in particolare nelle vicinanze delle rotatorie Decorati al Valor Militare e Verenin Grazia. Complessivamente, dal 2016 al 2021, queste aree hanno visto 102 incidenti, con 114 feriti e 3 morti, mentre dati provvisori per il 2022 e il 2023 indicano ulteriori 32 incidenti, con 34 feriti e 4 morti.

Le sanzioni per le infrazioni al limite di velocità sono regolate dal codice della strada: da 42 euro per eccedere di 1 a 10 km/h oltre il limite, fino a 845 euro, 10 punti sulla patente e sospensione per chi supera di oltre 60 km/h il limite di 50. Un aumento del 30% si applica per le violazioni commesse tra le 22:01 e le 6:59.