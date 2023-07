Il nuovo codice della strada in arrivo: le novità per i neopatentati

Il nuovo codice della strada prevede regole più stringenti per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe

Il nuovo codice della strada è ormai quasi una realtà: servirà solo aspettare la fine dell’iter parlamentare prevista in autunno, per la sua entrata in vigore. Le novità per i neopatentati sono molte: stretta sulla guida delle auto potenti e maggiore attenzione al consumo di alcol e droghe.

Nuovo codice della strada: presto regole più stringenti per i neopatentati

La prima novità importante che verrà introdotta dal nuovo codice della strada e che coinvolge in prima persona tutti i neopatentati riguarda la guida delle auto potenti. Diventa ufficiale, infatti, il divieto per chi ha preso la patente da meno di 3 anni di poter viaggiare con una di queste auto: la regola in vigore fino ad oggi era valevole per un solo anno. I neopatentati, dunque, non potranno guidare autovetture a motore termico con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t ma anche veicoli per il trasporto fino ad otto persone con potenza massima pari o superiore a 70 Kw.

Alcol e droghe: cosa cambierà

L’intenzione, inoltre, è quella di affidarsi a norme più stringenti anche sul tema di alcol e droghe alla guida. Oltre all’installazione dell’alcolock, entrerà in vigore il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici. In aggiunta, guidare sotto l’effetto di droghe, a prescindere dallo stato di alterazione, comporterà il ritiro della patente e il divieto di riprendere la patente per tre anni. In caso di recidiva è previsto il ritiro a vita.