In questi ultimi giorni è osservata speciale l’area dei Campi Flegrei famosa per avere un’elevata sismicità infatti per tutta la settimana la terra ha tremato portando negli abitanti del luogo un forte sentimento di paura e di insicurezza. Purtroppo la terra non accenna a smettere di tremare e quindi aumenta la già forte preoccupazione.

Campi Flegrei, il punto della settimana

Tutto ha avuto inizio all’1:25 del 13 marzo con la prima scossa di terremoto che ha portato i residenti in strada, da quel momento la terra non ha smesso di tremare.

Gli effetti delle scosse si sono mostrati sui muri delle case che hanno avuto crepe ed anche con la caduta di calcinacci sulle autovetture. Le persone che vivono nella zona sono spaventate ed hanno tanta paura di tornare nelle loro abitazioni.

Vi è stata una scossa nella serata di ieri che però non ha riportato danni seppur abbia continuato ad alimentare angoscia nelle persone.

Scossa di magnitudo 3,9 questo pomeriggio

Alle 13:33 come riporta Rainews.it tramite l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’area dei Campi Flegrei ha fatto registrare una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9.

Ha interessato anche i paesi di Quarto, Qualiano, Villaricca, Melito, Varcaturo e la zona ospedaliera di Napoli.

La profondità della scossa è stata di 3 km, non si hanno ancora notizie di danni a persone o cose. Una cosa è certa però: l’incubo è lontano dall’essere finito.