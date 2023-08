Per Barack Obama, Donald Trump sarà un avversario temibile per Joe Biden, nonostante le inchieste che lo vedono coinvolto.

Barak Obama avverte Joe Biden: l’ex presidente americano ha rivolto un preciso monito all’attuale inquilino della Casa Bianca, asserendo che Donald Trump – seppur “ferito” dalle incriminazioni – sarà un avversario “più forte che mai” in occasione delle prossime elezioni che si terranno nel 2024.

Obama avverte Biden su Trump in vista delle elezioni del 2024

Donald Trump è stato incriminato per l’assalto a Capitol Hill. Nonostante l’ennesima incriminazione, l’ex presidente americano in corsa per tornare alla Casa Bianca nel 2024 può ancora fare affidamento su molti dei suoi punti di forza. Un Paese polarizzato, sostenitori leali e ambienti mediatici conservatori favorevoli. Alla luce di simili considerazioni, Joe Biden – che pure mira alla rielezione – deve tenere la guardia alzata e fare attenzione a non perdere terreno a beneficio dell’avversario politico.

A mettere rivolgere questo preciso monito all’attuale inquilino della White House, è stato l’ex presidente Barak Obanache, durante un pranzo con Biden organizzato a inizio estate, ha affermato che Trump è certamente un candidato compromesso da tre incriminazioni (Stormy Daniel, Mar-a-Lag e Campidoglio) ma è comunque “più forte” di quanto possano immaginare o credere molti democratici.

Rielezione e raccolta fondi

La tesi sostenuta da Obama è stata confermata dal primo sondaggio ufficiale della campagna elettorale 2024, recentemente pubblicato. Secondo quanto riferito dal Washington Post, l’ex premier americano dal 2009 al 2017 ha garantito a Biden di essere pronto a “fare tutto il possibile per la sua rielezione”. L’indiscrezione, aggiunge il quotidiano, è stata confermata da due fonti informate dei fatti. Non ci sono novità, invece, sulla possibilità che Obama prenda il posto di Kamala Harris, salvando in parte la candidatura dei democratici.

Il Washington Post, inoltre, ha precisato che l’impegno di Obama “è stato un gesto molto gradito per la Casa Bianca”. Del resto, sia nel 2020 che nel 2022, l’ex leader americano ha ricoperto un ruolo cruciale nel drenare il sostegno verso Biden, tenendo comizi, organizzando raccolte fonti e parlando ai giovani elettori. È intervenuto a favore del collega dem anche dopo il “pranzo estivo”, condividendo sui social un video per pubblicizzare la raccolta fondi online per finanziare la campagna di rielezione di Biden. “Dare 5 o 10 dollari alla campagna di Joe fa davvero la differenza. L’ultima volta, le donazioni che avete fatto hanno costituito la maggior parte delle entrate della campagna di Biden”, ha detto.