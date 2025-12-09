Paura per Federica Pellegrini, in ospedale con la figlia Matilde, che non è stata bene. E’ la stessa campionessa olimpica a raccontare che cosa è successo.

Paura per Federica Pellegrini, in ospedale con la figlia Matilde: “Occhi in su e respiro interrotto”

Ore di angoscia e terrore per Federica Pellegrini che ha dovuto portare in ospedale la figlia Matilde.

La piccola, nata a gennaio del 2024, si è sentita male mentre dormiva, con la febbre altissima. E’ la stessa campionessa olimpiaca, con un post su Instagram, a raccontare cosa è successo: “convulsioni febbrili, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi! Le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo e non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che piano piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura.”

Paura per Federica Pellegrini, in ospedale con la figlia Matilde: “Capisci che il resto è tutto superfluo”

Come visto ore di paura per la piccola Matilde, figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, rientrato immediatamente dalla Polonia per starle vicino. La piccola ha avuto le convulsioni febbrili ma, fortunatamente, il peggio sembra passato. Ma ecco cosa ha scritto sempre su Instagram la campionessa olimpica: “quando succedono queste cose capisci che tutto il resto è superfluo.” La Divina ha anche aggiunto che appena Matilde starà meglio faranno tutti gli accertamenti del caso.