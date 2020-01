Robot lavapavimenti: funzionalità e il modello dell’anno

Il robot lavapavimenti agevola le pulizie di casa con le tante funzioni di cui dispone.

Per chi non ha tanto tempo per svolgere le pulizie di casa, come lavare i pavimenti in quanto per lavoro si trova spesso fuori, la soluzione è sicuramente il robot lavapavimenti. Uno strumento che agevola le faccende domestiche e che potete usare in qualsiasi momento per far risplendere la casa. Ecco come funziona.

Robot lavapavimenti

Sono sempre di più le donne che lavorano fuori casa e che si dedicano alle faccende domestiche, magari nel fine settimana. Per agevolare il compito della pulizia della casa, questo apparecchio è sicuramente l’ideale in quanto permette di pulire e lavare i pavimenti anche quando non ci siete dal momento che funziona in automatico. Si tratta di un parente del robot aspirapolvere e ha una doppia funzionalità: aspira e lava.

Molti modelli che si trovano in commercio sono convertibili, quindi è possibile passare dalla funzione di aspirazione a quella di lavaggio in pochissimo tempo e basta semplicemente cambiare il serbatoio.

Per farlo funzionare e usarlo nel modo migliore, bisogna usare solo acqua demineralizzata, la stessa che usate per il ferro da stiro.

Ci sono varie caratteristiche da considerare prima di optare per l’acquisto di questo strumento. Una delle prime è sicuramente l’autonomia, dal momento che sono apparecchi a batteria possono coprire solo una determinata superficie prima di esaurirsi e, quindi, ricaricarsi. Un’altra caratteristica da valutar è sicuramente le dimensioni del serbatoio a seconda della superficie dei pavimenti che dovete pulire.

Alcuni modelli hanno una altezza che non supera i 10 cm, mentre altri arrivano a 7. In ogni caso, l’altezza deve essere compatibile con i mobili della casa in modo che possa lavare i pavimenti senza particolari problemi.

Le spazzole sono essenziali in quanto permettono di portare a termine il lavoro e svolgerlo al meglio.

Robot lavapavimenti: funzionalità

Prima di acquistare questo apparecchio, bisogna tenere conto di alcune caratteristiche, come è stato visto, ma anche delle sue funzioni in modo da capire se si tratta di un elettrodomestico che può andare bene per la pulizia dei pavimenti della casa. Le funzionalità di cui dispongono sono tantissime in modo da poterli gestire per la pulizia della casa e la ricarica.

Per quanto riguarda la pulizia, si compone di alcuni elementi necessari, quali:

Automatica: un apparecchio che funziona da solo, avanzando diritto finché non si trova davanti un ostacolo e, in quel caso, cambia direzione

Zig zag: in cui, per via di qualche impedimento lungo il percorso, può seguire un percorso diverso da quello tracciato

Lungomuro: pulisce seguendo il tracciato della parete.

Alcuni modelli sono dotati di una mappatura dell’ambiente in modo da coprire tutte le superfici e fornire una pulizia accurata e adeguata a tutta l’area della casa.

Solitamente hanno un carica batterie molto simile a quello dei cellulari oppure una base di ricarica che rimane in un punto del pavimento in modo da ricaricarsi per completare le operazioni di pulizia.

Nel momento in cui si interrompe, in quanto la carica si è esaurita, il robot lavapavimenti riprende a funzionare dal punto di interruzione. A seconda del modello che si sceglie, potete comandarlo grazie al controllo remoto con alcuni pulsanti di accensione e di avvio che si trovano sul corpo dell’apparecchio. Alcuni modelli hanno un telecomando per comandarlo a distanza. I modelli maggiormente all’avanguardia possono usare anche delle app da installare sul telefono in modo da verificare il corretto funzionamento e uso.



Il miglior lavapavimenti

Per chi fosse alla ricerca di un robot lavapavimenti, in commercio sono presenti tantissimi modelli con diverse funzioni e tecnologie. Tra i tanti prodotti disponibili, al momento il migliore secondo il parere dei consumatori e le sue caratteristiche è X-SweepUP. Si tratta di un robot pulitore che ha le seguenti proprietà:

Rivoluziona completamente la pulizia della vostra casa

Ha tre funzioni: aspira, pulisce e spazzola

Molto potente e silenzioso

Pratico e piccolo

Un robot non ingombrante e perfetto per la pulizia della casa, oltre a essere progettato nei minimi dettagli:

Dispone di spazzoli rotanti dalla forma a V per pulire qualsiasi superficie

La batteria è di lunga durata e potete ricaricarla con il cavo USB compatibile con qualsiasi dispositivo

Ha una aspirazione molto elevata in quanto aspira e risucchia qualsiasi detrito o polvere che trova lungo il cammino

Un design compatto per la pulizia sotto mobili e divani.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Si tratta del prodotto più venduto di sempre e ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Un robot lavapavimenti che pulisce la casa in automatico, mentre voi siete affaccendati in altro, magari cucinate o leggete. Si muove in modo automatico, oltre a evitare qualsiasi ostacolo e ha una struttura particolarmente sottile.

Non si blocca lungo il percorso di pulizia anche se incontra qualche ostacolo. Il kit proposto si compone dei seguenti accessori inclusi nel prezzo:

Cavo USB per ricaricarlo

Le spazzole rotanti

Il apnno per pulire

Il velcro per il panno

Il vano che raccoglie la polvere.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 99 € invece di 159 € con sconto del 50% spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

