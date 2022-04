Con MG MotoStore l’abbigliamento moto dei migliori marchi diventa conveniente

Mgmotostore.com, negozio digitale concepito per conquistare la soddisfazione del motociclista, permette l'acquisto dei migliori marchi a prezzo conveniente.

Scegliendo MG MotoStore (www.mgmotostore.com), il motociclista trova uno spazio digitale (ma anche fisico, per chi vuole raggiungere la sede di Palermo) in cui è facile approfittare di una proposta completa per le esigenze dei centauri: dai bauletti ai caschi jet. Articoli contraddistinti da sconti outlet e opzione di spedizione gratuita. Il cliente ha inoltre la certezza di consegne rapide e un’assistenza puntuale multi-canale, per trovare risposta a ogni dubbio.

La proposta outlet moto MG Motostore è stata costruita da autentici centauri oltre che professionisti attivi nel settore dal 1998, anno di fondazione della sede di Palermo. Mgmotostore.com rappresenta un negozio digitale concepito, in ogni aspetto, per conquistare la soddisfazione del motociclista.

In pochi tap si possono acquistare giubbotti moto, guanti, scarpe, abbigliamento termico e abbigliamento antipioggia e tanti altri articoli, così da unire due fattori chiave: comfort e sicurezza.

Sono stati scelti infatti i migliori brand del settore. Tra questi troviamo Nolan, Schuberth, Shoei, Alpinestars, Rev’it, Momodesign, Tucano Urbano, Belstaff e Blauer, solo per citarne alcuni.

Nel novero delle opzioni figurano inoltre caschi jet e demi-jet, ma anche modelli integrali, modulari, nonché cavi, interfoni, navigatori GPS, supporti per smartphone, antifurti e tante altre tipologie di articoli.

La competitività dell’offerta è il risultato di promozioni che permettono di approfittare di un taglio dei prezzi di listino anche oltre il 50%. Sono previsti inoltre extra sconti in carrello. La conferma della convenienza associata a MG MotoStore arriva dagli oltre 500 feedback verificati da Trovaprezzi.it, portale indipendente specializzato nella ricerca delle offerte più competitive.

A ciò s’aggiunge la tranquillità di poter approfittare di modalità di pagamento sicure: carta di credito, bonifico bancario, PayPal, Scalapay (che consente un pagamento rateale). Per ogni dubbio è disponibile il servizio di assistenza clienti, accessibile anche via telefono e WhatsApp.

Per vivere la tua passione per la moto non cedere a compromessi: scegli la convenienza dei top brand con www.mgmotostore.com!