Mercedes-Benz, smart o AMG in pronta consegna? Trivellato.it

Il 2022 segna il traguardo di un secolo di storia, un percorso interpretato sulla scorta di un costante impegno verso l’innovazione, come confermano le funzionalità esclusive di www.trivellato.it. Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz, smart e AMG, alle 14 sedi distribuite in Veneto unisce il valore unico di un’esperienza digitale, dove il cliente può scoprire l’intera proposta, aggiornata in tempo reale e con possibilità di prenotazione della nuova vettura online. A conferma della soddisfazione degli acquirenti ci sono più di 1.700 feedback verificati da eKomi.

Nello stock della concessionaria figurano automobili nuove, usate, a KM 0 o aziendali. Quelle di seconda mano sono garantite dal Programma Mercedes-Benz Certified. Include 150 controlli, un chilometraggio certificato e una garanzia fino a 48 mesi.

La pratica interfaccia di navigazione guida l’utente nella ricerca del veicolo che meglio si adatta alle proprie esigenze. Il catalogo include decine di modelli, dai tanto apprezzati SUV come Mercedes GLA o Mercedes GLC passando per Mercedes Classe A, fino alle elettriche della Stella, ad esempio EQC, EQA o EQB. Scegliendo un’auto della famiglia EQ le ricariche sono comprese per un anno intero, grazie all’iniziativa “Trivellato ti dà la carica”, realizzata in partnership con la società Neogy.

Ma Trivellato si prepara ad accogliere nella sua proposta anche diverse novità, fra cui smart #1, il nuovo SUV compatto full-electric della Casa tedesca, ma anche Mercedes SL AMG, vettura sportiva, grintosa e accattivante, dove gli elementi tipici dello stile AMG si sposano con l’eleganza caratteristica della Stella.

Tante sono le iniziative curate dall’azienda. Il servizio premium Pick Up & Delivery, ad esempio, consente di prenotare il ritiro e la riconsegna della propria macchina presso il luogo di lavoro, a seguito di qualsiasi intervento di manutenzione.

Qualora il cliente dovesse avere dubbi, o volesse richiedere consulenze specifiche può sempre rivolgersi al team dell’assistenza, formato da oltre 400 professionisti del settore. E non solo durante la fase di selezione dell’automobile. È possibile richiedere interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) effettuare tagliandi e revisioni, nonché acquistare parti di ricambio.

Un autorevole biglietto da visita per l’azienda è rappresentato dagli oltre 1.700 feedback certificati da eKomi, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,7/5. Non solo, la certificazione ISO 9001:2008 realizzata da TUV, garantisce qualità, vantaggi concreti e massima soddisfazione.

E tali prerogative sono confermate anche nel 2022, un anno importante per Trivellato, poiché corrisponde al suo primo centenario. Il percorso, inaugurato ormai nel lontano 1922 ha sempre avuto un filo conduttore per eccellenza: l’automobile, simbolo di viaggio e libertà, nonché essenza stessa del Gruppo. In tutto questo tempo l’azienda non ha mai smesso di innovarsi e migliorarsi, segnando costanti progressi.

Innovazione e sostenibilità rappresentano un vero e proprio mantra per l’azienda, e si traducono in vantaggi concreti a beneficio del territorio. Con la mobilità green, innanzitutto, ma anche con svariate iniziative, ad esempio “Trivellato per il territorio”. Un veicolo venduto corrisponde ad un albero piantato nelle zone dell’Altopiano di Asiago colpite dal ciclone Vaia. E in un solo anno, sono oltre 5.000 gli alberi riforestati.

L’attuale Amministratore Delegato del Gruppo, Luca Trivellato, ha dichiarato, infine che il 2022 è anche l’occasione per sottolineare l’importante opera di promozione della città di Vicenza, con l’ormai classico appuntamento con il Vicenza Jazz Festival, uno degli eventi più importanti del panorama vicentino ed internazionale. E non a caso, la concessionaria è anche tra gli ideatori e sostenitori dell’iniziativa, avviata 26 anni fa.