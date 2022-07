F1, brutto incidente a Silverstone: ci sono feriti?

F1 brutto incidente alla partenza del Gp Gran Bretagna 2020: un incidente ha coinvolto alcuni piloti .

Brutto incidente nel corso della decima tappa del Mondiale 2022 di F1 a Silverstone. Poco dopo la partenza è stata esposta bandiera rossa proprio mentre Verstappen aveva superato Sainz. L’incidente ha coinvolto Russell, Ocon e Guan Yu Zhou. C’è stata subito preoccupazione per il pilota cinese la cui auto si è cappottata, forse decollando sulla Mercedes di Russell.

Danni importanti anche per Tsunoda, anteriore destra aperta per Ocon. Un preoccupato Russell è uscito dalla sua vettura per venire in soccorso di Yu Zhou. I piloti, sono rientrati in pitl-lane scendendo dalle automobili. Sembra comunque che il pilota di Alfa Romeo sia rimasto illeso dall’incidente. Vettel e Leclerc, nel frattempo, hanno reso noto la presenza di manifestanti in pista. Lo scorso 30 giugno erano state già minacciate proteste.

Brutto incidente F1: che cosa è accaduto

Come ipotizza Formula Passion, Tsunoda si sia posto tra Zhou e Russel, quest’ultimo ha perso il controllo della sua vettura che ha quindi colpito Zhou che si è cappottato entrando nella sabbia della via di fuga ad alta velocità con la monoposto ribaltata.

Altro incidente in F2

Si segnala un altro incidente avvenuto, sempre a Silverstone, durante la gara di Formula 2. C’è stata infatti una collisione tra Dennis Hauger e Roy Nissany.

Per poco quest’ultimo non ha perso la vita. Un ruota a ruota, un duello coinvolgente tra i due che ha avuto un epilogo drammatico, ma per fortuna senza vittime.