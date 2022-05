Incidente per Mick Schumacher al GP di Monaco di Formula 1: pare che il pilota sia in buone condizioni mentre la sua auto è andata distrutta.

Incidente per Mick Schumacher al GP di Monaco di Formula 1. Sulla base delle prime informazioni diffuse, pare che il pilota sia in buone condizioni mentre la sua auto è andata distrutta. In seguito al sinistro, la Safety Car è entrata in pista per consentire la rimozione della Haas di Schumacher.