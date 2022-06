Quando scorre l’adrenalina entra in scena Mercedes AMG GT Coupé

Mercedes AMG GT Coupe trasforma il desiderio di prestazioni in una scarica di adrenalina. Ecco quali sono specifiche tecniche e performance.

Mercedes AMG GT Coupe trasforma il desiderio di prestazioni in una scarica di adrenalina, approfittando, allo stesso tempo, dell’eleganza della Stella. Ma quali sono le specifiche tecniche che la rendono unica e quali le performance? Ecco tutti i dettagli.

La super-sportiva viene proposta in due versioni: Coupé e Roadster. Sul piano del design sono stati privilegiati elementi incisivi e forme slanciate, rileggendo alcuni tratti specifici del settore delle gare. Qualche esempio? Il lungo cofano motore, i sottoporta sagomati e la mascherina del radiatore specifica AMG.

Anche sul posteriore si evidenziano aspetti che pongono l’accento sulle note più sportive, come il design fastback, di cui fanno parte luci posteriori a LED con elementi interni scuri.

Mercedes AMG GT Coupé ricorre a un motore anteriore centrale combinato con cambio in configurazione sull’asse posteriore. È stato scelto un baricentro basso, sfruttando un’attenta ripartizione del peso. Un’auto che rivela tutto il suo carattere solo in pista.

Sono coerenti con lo stile Driving Performance gli interni. Chi sceglie i sedili Performance AMG, ad esempio, approfitta di una posizione di guida concepita per la sportività, senza trascurare un ottimale livello di manovrabilità. La cura dei dettagli è quella propria dei modelli top di gamma della Casa di Stoccarda.

Il prezzo cambia a seconda delle versioni e degli allestimenti. E per quello che riguarda le prestazioni? Sono implementati motori V8 da 4 litri, mentre la potenza espressa varia da 476 a 585 cavalli, per raggiungere una coppia di 700 Nm. Bruciante, com’è logico attendersi, lo 0-100 km/h, chiuso in appena 3,6 secondi se viene scelta la versione più potente. I consumi sono apprezzabili per una super-car da pista: circa 7,8 l per percorrere 100 km.

La nuova AMG GT Coupé insieme ad A35 AMG e agli altri modelli più interessanti della Casa di Stoccarda (non solo vetture sportive premium) sono disponibili, a prezzi competitivi e con tante opzioni di personalizzazione