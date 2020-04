Dieta Mediterranea in quarantena: come seguirla

La Dieta Mediterranea favorisce la perdita di peso e la riduzione del rischio di contrrare patologie importanti. Scopriamo come seguirla in quarantena.

La Dieta Mediterranea è soprattutto uno stile di vita, da abbracciare e seguire con rigore, in modo particolare per quanto riguarda l’alimentazione e l’attività fisica, allo scopo di perdere peso, restare in forma e abbassare il rischio di contrarre patologie specifiche, legate ad uno stile alimentare scorretto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la Dieta Mediterranea in quarantena.

Dieta Mediterranea

L’interesse mondiale per la Dieta Mediterranea si propagò intorno agli anni ’60, grazie ad alcuni studi scientifici che riscontrarono una riduzione del rischio di contrarre patologie cardiache, da parte di alcune popolazioni europee, in particolar modo italiane e greche, rispetto alle popolazioni del Nord Europa e degli Stati Uniti d’America. Nel tempo, si susseguirono numerosi altri studi che confermarono, poi, come la Dieta Mediterranea, di fatto, fosse in grado di abbassare il rischio di contrarre patologie cardiovascolari.

La Dieta Mediterranea non è una dieta vera e propria perché non propone un programma alimentare restrittivo, come accade, solitamente, con altre diete.

Questa è soprattutto uno stile di vita, da abbracciare e seguire con rigore grazie al quale perdere peso, restare in forma e ridurre il rischio di contrarre patologie cardiovascolari, del sistema nervoso e neurodegenerative, in generale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la Dieta Mediterranea in quarantena.



Dieta Mediterranea in quarantena

La Dieta Mediterranea è tale perché si presenta in linea con la cultura e abitudine culinaria dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Non esiste un programma unico perché, con il tempo, si sono sviluppate tipologie diverse di Dieta Mediterranea, ma il principio di base è rimasto invariato.

Gli ingredienti principali della Dieta Mediterranea sono:

consumo giornaliero di verdura, frutta, grassi sani e cereali integrali

assunzione moderata di prodotti di origine lattiero-casearia

consumo settimanale di pesce, carne bianca, uova e legumi (in modo particolare, fagioli)

consumo moderato di carne rossa

La Dieta Mediterranea sconsiglia l’assunzione di alimenti eccessivamente dolci, alimenti industriali, bevande alcoliche e zuccherate, ma ammette il consumo di un bicchiere di vino rosso a pranzo.

Nonostante la quarantena, seguire la Dieta Mediterranea in un periodo ricco di restrizioni, non è difficile perché, fortunatamente, questa si basa su alimenti genuini, sempre presenti e dei quali si può fare scorta, senza la preoccupazione che le scadenze siano ravvicinate.

La Dieta Mediterranea, infine, non impone limiti sulla quantità degli alimenti da assumere.

L’importante è che questi siano bilanciati tra di loro e, in ogni caso, mai consumati in dosi eccessive.

